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Cyberpunk 2077 hangi bilgisayarda oynayabilirim, sistem gereksinimleri neler?

2020 yılının Aralık ayında piyasaya çıkan ve kısa sürede milyonlarca kişinin oynadığı oyun olan Cyberpunk 2077 oynabilmek için gereken sistem gereksinimlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:53
Cyberpunk 2077 hangi bilgisayarda oynayabilirim, sistem gereksinimleri neler?
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İlk çıktığı andan beri rekorlar kıran Cyberpunk 2077, gündemdeki yerini koruyor. CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyunun tanıtımında Keanu Reeves gibi dünyaca ünlü isimler yer almıştı. Oyunun ilk tanıtımı 2012 yılında yapılmış ve yedi yılı geçen bir geliştirme sürecinden sonra Aralık 2020 yılında piyasaya çıkmıştı.

Çıktığı ilk andan itibaren oyun severler tarafından yoğun ilgi gösterilen Cyberpunk 2077, 10 günde 13milyondan fazla satılarak rekor kırdı. Ayrıca oyun ilk üç saat içinde online oyun mağazası olan Steam’den 1milyon satış hedefini tutturmayı başarmıştı. Fakat oyun belli bir süre ciddi eleştirelere maruz kaldı.

PS4 ve Xbox One sürümlerinde sorunlar çıktı

Uzun yıllar büyük heyecanla beklenen Cyberpunk 2077, Playstation 4 ve Xbox One kullanıcıları tarafından büyük tepki aldı. Konsollarda yaşanan ciddi derece FPS düşüklüğü, görüntülerin geç gelmesi, oyunun çökmesi bu tepkilerin nedenleri arasında sayıldı.

Durum böyleyken oyunu geliştiren firma CD Projekt Red, açıklama yaparak oyunun PS4 ve Xbox One sürümlerinde yaşanan problemleri kabul ederek isteyen kullanıcılara para iadesi yapabileceklerini duyurdu. Bunun ardından PS Store’den oyun kaldırıldı ve bir hafta içinde firmanın hisseleri 1milyar dolar düştü.

Cyber 2077 sistem gereksinimleri ne?

100GB üzerinde dosya boyutunda olan Cyberpunk 2077, oynayabilmek için yüksek sistem gerekiyor. Oyunu almayı düşünen kişiler oyunu çalıştıracak sistem gereksinimlerine bakıp oyunu alabililer.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimi

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX780 ya da AMD Radeon RX470

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB kullanılabilir alan

Cyber 2077 önerilen sistem gereksinimi

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX1060 6GB / GTX1660 Super or Radeon RX590

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 yüksek sistem gereksinimi

1440p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim Sistemi: Windows10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen3 3200G

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA  RTX2060 ya da RX 5600XT

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB kullanılabilir alan (SSD)

Cyberpunk 2077 ultra sistem gereksinimi

2160p 4K, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim Sistemi: Windows10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen3 3200G

Bellek: 16GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX2080 Super, RTX3070 ya da RX6800

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB kullanılabilir alan (SSD)

Cyberpunk 2077 ray tracing minimum sistem gereksinimi

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim sistemi: Windows10

İşlemci: Core i7-4790 veya AMD Ryzen3 3200G

Ekran kartı: NVIDIA RTX2060 ya da RX6800

Bellek: 16GB RAM

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB kullanılabilir alan (SSD)

Cyberpunk 2077 ray tracing yüksek sistem gereksinimi

1440p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen5 3600

Ekran kartı: NVIDIA RTX 3070 ya da RX6800 XT

Bellek: 16GB RAM

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB (SSD)

Cyberpunk 2077 ray tracing ultra sistem gereksinimi

2160p 4K, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekmektedir

İşletim sistemi: Windows10

İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G

Ekran kartı: NVIDIA RTX3080 veya RTX 3090

Bellek: 16GB RAM

DirectX: Sürüm12

Depolama: 70GB (SSD)



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077SteamPlaystation 4Xbox OneCD Projekt Red
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