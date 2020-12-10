Cyberpunk 2077 fiyatı ve özellikleri

Oyun tutkunlarının uzun süredir beklediği Cyberpunk 2077 geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Oyun kısa süre içerisinde 8 milyondan fazla satın alma gerçekleştirirken, GTA’nın rekorunu kırmış oldu.

Cyberpunk 2077 fiyatı

Cyberpun 2077 oyunu Türkçe arayüzü ve altyazısı ile satışa sunuldu. Oyunun Steam üzerindeki satış fiyatı 249 TL oldu. Oyunu indiren kullanıcıların oyunda hataların olduğunu belirttiği de söyleniyor.

Cyberpunk oynayabilmek için gereken sistem özelliklerine bakıldığında istenen minimum sistem gereksinimi şu şekilde;

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Oyun için önerilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Sürüm 12