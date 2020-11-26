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Cyberpunk 2077 çıkış tarihi belli oldu mu? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve fiyatı

Son yılların en fazla beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077 hakkında yapılan son duyuru oyun severleri heyecanlandırdı. Yapılan açıklamalar sonrasında oyun severler, Cyberpunk 2077 çıkış tarihi belli oldu mu? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve fiyatı nedir? soruları araştırılmaya başlandı.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:20
Cyberpunk 2077 çıkış tarihi belli oldu mu? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve fiyatı
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Polonyalı oyun firması CD Project RED tarafından hazırlanan ve oyun dünyasını duyurusu yapıldıktan sonra kasıp kavurmaya devam eden Cyberpunk 2077’nin ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya devam ediyor. Son yılların en merak edilen oyunlarından olan Cyberpunk 2077’nin merak edilmesinin en büyük nedeni ise Witcher 3 gibi bir oyunun yapımcısı olan CD Project RED’in oyunu yapıyor olması olarak belirtildi.

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Satış fiyatı ne kadar olacak?

İlk defa çıkış tarihi 16 Nisan 2020 olarak açıklanan Cyberpunk 2077, 3 kez ertelendi. Son olarak 10 Aralık 2020 tarihi çıkış tarihi olarak paylaşılırken oyunun PC, Playstation 4, Stadia ve XboX One’da oynanabilmesi için dijital mağazalarda olacağı belirtildi. Oyunun PC için fiyatı Türkiye için 249 TL olarak belirlenirken Playstation için oyunun fiyatının 459 TL olacağı açıklandı.

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 10

DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

RAM: 8 GB


Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 3GB veya AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD önerilir)

Önerilen

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:20
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Cyberpunk 2077FiyatıSistem Gereksinimleriçıkış Tarihi
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