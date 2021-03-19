Oyun severlerin yıllarca beklediği ve geçtiğimiz aylarda çıkmasına rağmen büyük eleştiri ve sorunlara yol açan Cyberpunk 2077 oyunu güncellemeler ile düzeltilmeye devam ediyor. Yapılan açıklamalarda oyunun 1.2 güncellemesi ile giderilen hataları oyun seveler ile paylaşıldı.

Oyunun özellikle konsollarda ki sorunlarını düzeltmek üzere çalışmalarına devam eden Cyberpunk 2077 yapımcıları yeni güncelleme ile konsol versiyonlarını oynanılabilir hale getirdi.

Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi polis ve arabalar

Yapımcılar oyuna getirilen 1.2 güncellemesinin oyunun büyük güncellemelerinden birisi olduğunu açıklarken özellikle polis ve polis araçlarının yapay zekalarında iyileştirme yapıldığı aktarıldı. Oyunda bulunan arabalar ile ilgili de geliştirmeler devam derken oyuncuların en ufak olayda çok sayıda polisin etraflarını sarması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların giderildiği açıklandı.

Bir diğer hata olan polislerin haritanın bulunulan bölgesine anında ışınlanmaları olurken çatışma durumlarında etrafa ışınlanan polislerin çokluğu nedeniyle oyuncuların sürekli polislerle uğraşmasının önüne geçildi.

Cyberpunk 2077 1.2 güncellemesi ile giderilen hatalar

Polislerle yaşanılan kovalamacalarda polislerin ışınlanma ortaya çıkma sayılarında iyileştirme,

Konsollarda araç kullanımlarında hız ve kontrol iyileştirmeleri,

Fps düşüşlerinde araç kontrollerinde iyileştirme,

Karakterin sabit haldeyken hareket edildiğinde sıkışma ve hareketsiz kalma sorunlarında giderme,

Atılma özelliğinde tuşlara 2 kez basmayı kapatma,

Klavyede bulunan W, A, S ve D tuşlarının altenatifleri.

Özellikleri oyunun 1.2 yaması ile oyun severlere sunulacak.

Yapılan düzelme ve iyileştirmeler sonucunda oyunun yapımcısı olan CD Project Red’e oyun severlerden tebrik geldi. Oyunun konsol versiyonunda ki sorunlar için oyunculardan biraz daha zaman isteyen yapımcı firma 1.2 yamasının ne zaman duyurulacağını açıklamazken firmaya yapılan siber saldırı nedeniyle güncellemenin gecikebileceği aktarıldı.