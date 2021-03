Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme yenilikleri neler? Cyberpunk 2077 1.2 güncelleme indir

Mobil oyun CyberPunk, etkileyici görseli ve görevleri ile birçok mobil oyun severlerin dikkatini çekmeyi başardı. 1.2 güncelleme sağlayan oyunda artık görülen sıkıntılar olmayacak. Bilgisayar ve konsol cihazları için güncellemenin detayları oyuncular tarafından merak ediliyor.

Cyberpunk 2077 1.2 Güncellemesi notları

Oynanış

Oyuncunun bir suç işlemesi için NCPD’nin ortaya çıkma yarıçapı artırıldı.

Kontrol ayarlarına yeni Direksiyon Hassasiyeti kaydırıcısı eklendi. Tüm giriş cihazlarında tüm araçlar için direksiyon hızının düşürülmesine izin verir. Klavye kullanıcıları için özellikle kullanışlıdır.

Daha tutarlı sonuçlar elde etmek için düşük ve aşırı yüksek kare hızı durumlarında daha iyi çalışacak şekilde araç direksiyon kodu ayarlandı. Taban konsollarında direksiyon hakimiyetini belirgin şekilde iyileştirir

Tüm araçlara Unstuck Sallanma / Döndürme özelliği eklendi. Sol Çubuk veya A / DW / S veya LShift / LCtrl kullanarak sıkışmış / karaya oturmuş araçları denemek ve serbest bırakmak için sallayın ve döndürün.

Küçük sürüş modeli, direksiyonu iyileştirmek, aşırı gövde yuvarlanmasını ve aşırı savrulmayı iyileştirmek için bazı araçlarda yapılan revizyonları ayarlar.

“Berserk” siber yazılımının etkisi altındayken nişan almanın, oyuncudan herhangi bir giriş olmadan nişan işaretini hareket ettirdiği bir sorun düzeltildi.

Love Like Fire’da helikopter taretinin atış hızı ayarlandı .

Rebel sırasında Kerry’nin arabasına bindikten sonra polis araçları artık hemen despawn olmayacak ! İsyancı!

Mermi Fırlatma Sisteminin cooldowna sahip olmadığı bir sorun düzeltildi.

Dost NPC’ler için çarpma tepkisi devre dışı bırakıldı.

Yakalanan düşmanların, oyuncu onlara çarpıyormuş gibi ses hatlarını çalmasına sebep olan sorun çözüldü.

Zetatech Sandevistan MK’yi kullanma. 1 siber yazılım artık zamanı doğru bir şekilde yavaşlatıyor.

Oyuncu artık daha büyük yükseklikten düşmek üzereyken bir kayma hareketi yaparak düşme hasarını iptal edemez.

Artık Gorilla Arms’ı sivillere karşı bitirmek mümkün değil.

Hızlanan bir araç tarafından V’nin çok fazla itilmesine sebep olan sorun çözüldü.

V, bir görev eşyası içeren bir gövde alırsa, eşya artık otomatik olarak envantere eklenecektir.

Sürücü bir oyuncudan kaçan bir sivilin yanlış tepki vermesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Yanan veya EMP durumundaki bir NPC’yi almak veya boğmak artık durumu oyuncuya aktarıyor.

Forkliftlerle etkileşimlerde iyileştirilmiş kriko.

Kerenzikov siber yazılım etkisi sona erdikten hemen sonra kaçmanın V’nin çok ileriye doğru itilmesine neden olduğu bir sorun düzeltildi.

Synapse Bunout ile öldürüldükten sonra düşmanların yere düşmemesi sorunu giderildi.

İhlal Protokolünün Sasquatch’e karşı doğru çalışmaması sorunu giderildi.

Placide’ın gizlice kapatılmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Kısa Devre çabuk saldırısının zamanla verdiği hasar artık mağlup düşmanları ortadan kaldırmayacak.

Cyberpsycho’lar ve minibosslar artık Tranquilizer mermilerine ve System Reset Quickhack’e karşı bağışıktır.

Bekleme süresinin% 100’ün üzerinde azaltılmasının hızlı saldırıların engellenmesine neden olabileceği bir sorun düzeltildi.

V, sahne bağlamının desteklemediği durumlarda artık sarf malzemelerini kullanamaz.

Giyim satıcıları artık konum için daha uygun ürünler satıyor.

Nibbles’ı benimsemek için gereken kedi maması artık Night City çevresindeki çeşitli yiyecek dükkanlarından satın alınabilir.

Avantaj puanlarını sıfırlayan eşya (TABULA E-RASA) artık indirimli bir fiyata satın alınabilir.

İkonik eşyalar üretmek için gereken yüksek kaliteli üretim bileşenlerinin miktarı azaltıldı.

Duvara yakın park edilmiş bir araçtan çıkarken V’nin boş binalarda sıkışıp kalmasına sebep olan sorun çözüldü.

Militech Manticore AV taranırken veriler artık doğru şekilde görüntüleniyor.

Kullanılamayan bir Araç kapısında “Kilitli []” yazan uyarı düzeltildi.

Bir gövdeyi bagaja atmanın aracın motorunu çalıştırdığı bir sorun düzeltildi.

Direksiyonu çeviren NPC’lerin üst vücut animasyonlarını bozmasına sebep olan sorun çözüldü.

Gorilla Arms hasarı% 20 arttırıldı.

Kiroshi optik parça tariflerinin indirimli fiyatları.

Tabanca kullanan NPC’lerin azaltılmış gücü.

Bir yığının bir kısmının sökülmesinin, tüm yığın sökülmüş gibi deneyim sayısı verdiği bir sorun düzeltildi.

El bombalarını sökmek artık normal ve Yaygın olmayan bileşenleri düzgün bir şekilde veriyor.

Kayar merdiveni uzatmak, oyuncunun altındaysa ölümüne neden olmaz.

Düşman NPC’leri sıkışarak öldürülmelerini engelleyen birkaç kapı engelleyici düzeltildi.

NPC’lerin diğer NPC’lere çok sık takılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

V artık güvenli alanlara girerken yüklü bir el bombasını otomatik olarak çıkarmalı.

Bir araç çarptığında yayaların ışınlanmasına sebep olan sorun çözüldü.

Transmigration özelliği artık 16 yerine Breach Protocol level 20’de açılabilir. Transmigration ön seviye 20’nin kilidini açmış ve henüz bu seviyeye ulaşmamış olan oyuncuların özelliği kilitlenecek ve bunun için Perk Puanları geri yüklenecek.

Taşıtlar tarafından yere serilmek, “The Rock” avantajının kilidini açtıktan sonra artık V’yi öldürmüyor.

Envanterdeki silahı arka arkaya iki kez değiştirmenin, silahın oyun içinde gösterilmemesine neden olabileceği bir sorun düzeltildi.

The Wasteland başarısının tamamlanmasının belirli koşullar altında engellenmesine neden olan bir sorun düzeltildi .

Çeşitli etkinliklerde ve görevlerde yol almak için birden çok GPS iyileştirmesi ve düzeltmesi.

Gig: Wakako’nun Favorisi’ndeki lazer mayınlarından birinin lazerin üzerinde yürürken patlamaması sorunu giderildi .

Reported Crime: A Stroke of Luck’ta oyuncu yaklaştığında NPC’lerin çatışmaya girmemesi sorunu düzeltildi .

Gig: Greed Never Pays’de bir erişim noktasının seviye geometrisine batması düzeltildi .

Gig: Greed Never Pays’deki lazer trip madenlerinden birinin etkileşime girememesi sorunu giderildi .

Sırasında bir pencere Breaking Gig: Bir Sıkı tasma olacak şimdi NPC’lerle yakın düzgün alarmı.

Belirli bir düşman NPC, artık Gig: Amerika’ya Hoş Geldiniz, Yoldaş sırasında yakın dövüşte V’ye düzgün bir şekilde saldıracaktır .

Cyberpsycho Sighting: House on a Hill sırasında siberpsicho’nun savaşın başlangıcındaki davranışı düzeltildi .

Oyuncunun Şüpheli Organize Suç Aktivitesi: Karşıtlar Çekiyor’da takılıp kalmasını önlemek için AV çarpışması düzeltildi .

Ara sıra mini haritadan fırlayan izlenen harita işaretçileri düzeltildi.

Arka arkaya hızlı bir şekilde birden fazla el bombası fırlatmanın V’nin yanlış bir el bombası takmasına neden olabileceği bir sorun düzeltildi.

Şüpheli Organize Suç Aktivitesi’ndeki etkin olmayan İhlal Protokolü seçeneği düzeltildi : Yeni Patron, Yeni Kurallar .

The Hunt’ta oyuncuyu takip ederken River Ward’ın davranışı düzeltildi .

Savaş Zamanında Hayat’ta kaza mahallindeki düşmanların menzildeki oyuncuya saldıramaması sorunu giderildi .

Kurtarma sırasında bir ceset bulduktan sonra Çöpçülerden birinin başkalarını alarma geçirmemesi sorunu giderildi .

Jackie artık The Heist’te dövüşten hemen önce gizli sohbetler kullanmamalıdır .

Gig: Goodbye, Night City’de patlayan bir mayının yakındaki düşmanları alarma geçirmemesi sorunu giderildi .

Panam artık Hayalet Kasaba’daki Raffen’larla olan dövüş sırasında farklı bir keskin nişancılık noktasında bulunuyor .

Never Fade Away sırasında Arasaka Tower’da asansör yolculuğundan sonra Rogue’un boşta kalmasına sebep olan sorun çözüldü .

The Pickup’ta All Foods’taki fünyenin etkileşime giremediği bir sorun düzeltildi .

Jackie artık The Rescue’da yeniden yüklemeden önce klibini boşaltacak .

İçinde cyberpsycho Cyberpsycho nişan: İkinci Şansı artık doğru mesafeden saldıran oyuncuya yanıt vermelidir.

Dost NPC’ler için düzeltilmiş örtü kullanımı.

With a Little Help from My Friends oyununda Panam’ın arabasının havaya fırlatılmasına sebep olan sorun çözüldü .

The Heist’te Afterlife’tan ayrıldıktan sonra Delamain taksisinin havaya fırlaması sorunu giderildi.

The Beast in Me: City Center’daki yarıştaki diğer arabaların belirli koşullar altında ışınlanarak oyuncunun son sıraya düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi .

Araba artık içinde Joshua ile Piez restorana binmek atlama sonra yanlış yere konulması Sinnerman .

Görevler

Stadium Love’daki posterler artık yarışmadan önce imha edilemez (bu da ilerlemenin engellenmesine neden olabilir).

Onlar ne zaman Git n gitmeyecek ow güncellemeler düzgün eğer V yaprakları stüdyosu erken.

The Hunt sırasında Poppy Farm’da silah çekilememesi düzeltildi .

Çete üyelerinde kıskaç kullanmanın Stadium Love’da ilerlemeyi bozabileceği bir sorun düzeltildi .

Dum Dum son düşmanla aynı anda ölürse, Pikap artık engellenmeyecek.

Oyuncu, Tüm Yiyeceklere girmeden önce Maelstrom’a saldırırsa, Pikap artık engellenmeyecek.

The Pickup sırasında kullanılmadıysa, kırılmış Militech’in parçasından girdapları indirmek artık mümkün .

Path of Glory’deki penthouse artık oyunda daha önce erişilemez.

Cyberpsycho Sighting: Bloody Ritual , oyuncunun görev alanına hangi yönden yaklaştığına bakılmaksızın artık düzgün şekilde tetikleniyor.

Takemura’nın görünümü artık Life sırasında Savaş Zamanında holocall’da mevcut .

Never Fade Away’de Rogue’un aynı diyalog satırını tekrarlamaya devam etmesi sorunu giderildi .

V’nin Hayalet Kasabadaki Rogue’un standında sıkışıp kalmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Bay Hands’in Double Life’ı bitirdikten sonra V’yi çağırmaması sorunu giderildi .

Gun Music’teki son konuşma sırasında oyuncu oyunu yeniden yüklediğinde Teddy, Carol ve Cassidy’nin hareketlerini tekrarlaması sorunu giderildi .

Regina’dan gelen bir sanal aramanın kesildiği ancak siberpsiko gözlem sitelerinden birine ulaşıldığında ekranda kalmaya devam ettiği bir sorun düzeltildi.





Ghost Town’da onunla sanal görüşme yaparken Panam ile buluşmanın ilerlemeyi engelleyebileceği bir sorun düzeltildi .

Panam artık Gözcü Kulesi’ndeki son diyalog cümlesini doğru bir şekilde söylüyor .

Badlands’deki Delamain’e motosiklet sürerken girmek artık mümkün değil, bu da kazalara veya üçüncü şahıs bakış açısına takılıp kalmaya neden olabilir.

Queen of the Highway’deki Basilisk’in içindeyken görev alanını terk etmek artık mümkün değil .

Otoban Kraliçesi’nin son sahnesinde oyuncu hızlı seyahat kullanırsa Panam ile etkileşime girmenin mümkün olmadığı bir sorun düzeltildi .

Artık Frank’in sanal çağrısının , Karayolu Kraliçesi’ndeki Basilisk tarafından Göçebeler ile bir konuşmayı kesmesi mümkün değil.

Bob ve Mitch, With a Little Help from My Friends’e girerken artık düz yatağın içinden geçmeyecek .

With a Little Help from My Friends’te düz yatakları teslim ettikten hemen sonra Göçebe kampını terk eden oyuncunun sanal çağrı almasını engelleyen bir sorun düzeltildi .

Göçebelerin Belly of the Beast’deki Arasaka Kulesi’ndeki ağ kurucularının yuvasının kapısının arkasında mahsur kalması artık mümkün değil .

With a Little Help from My Friends sırasında oyuncunun tren istasyonundan ayrılması durumunda sanal çağrı almasını engelleyen bir sorun düzeltildi .

The Pickup sırasında Jackie’nin All Foods fabrikasının önünde eksik olabileceği ek bağlamlar düzeltildi .

V artık Jinguji’yi Bullets’te siberpsico ile savaşın ortasında bırakamaz ve görevin ilerlemesini engelleyemez.

Nancy’yi Totentanz’dan aramak veya görevin ortasında kulüpten kaçmak artık Holdin ‘On’un ilerlemesini engellemiyor.

Oyuncu gidip kulübe geri döndüğünde Totentanz’daki müziğin kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Second Conflict’te Totentanz girişinin önünde Dum Dum’un eksik olabileceği ek bir senaryo düzeltildi .

Holdin ‘On sırasında Denny’nin villasındaki dekorasyonların değiştiğini görmek artık mümkün olmayacak .

Raymond Chandler Evening yumruk dövüşü sırasında oyun salonlarının yakınında silah kullanmak artık mümkün değil . // Artık El Coyote Cojo’da Indiana Jones çekemezsiniz.

Happy Together’daki dairesine tekrar girdikten sonra Barry’nin kapısını içeriden açmak artık mümkün .

Happy Together artık oyuncu NCPD görevlilerinin yanında yasayı ihlal ederse anında başarısız oluyor.

Happy Together’ın sonundaki “Barry ile birkaç saat içinde konuşmayı dene” hedefini tamamlamak için oyuncunun artık Barry’nin evinin bulunduğu alanı terk etmesi ve birkaç saat geçtikten sonra geri gelmesi gerekiyor.

Aldecaldos Gece Şehri taşındığında veya ayrıldığında, eski kamplarının tüm işaretleri artık temizlenecek.

Basilisk’i şantiyede sürerken Forward to Death’te artık çatışmanın dışında kalmak mümkün değil .

Second Conflict’in son sahnesi aceleye getirilirse A Like Supreme’in doğru şekilde başlamaması sorunu giderildi .

Oyuncu, Totentanz’da Nancy ile asansöre koşarsa İkinci Çatışmanın engellenmesine neden olan bir sorun giderildi.

İlk braindance objektif Hunt şimdi daha açıktır.

Oyuncu Chippin ‘In’de başarısız olursa , Name in the Name’i öldürmek artık otomatik olarak başarısız oluyor .

Tom’s Diner’daki TV artık yok edilemez. Bir oyuncu bu güncellemeden önce onu yok ettiyse, artık düzeltilecek ve Zaman için Oynama ilerlemesi için haberler doğru şekilde görüntülenecek .

Space Oddity’deki düşme bölmesinde resmin görünmemesine neden olan nadir bir senaryo düzeltildi .

Şimşek Kırmalarında alanı terk ettikten sonra Santralin suyunda sıkışıp kalmanız artık mümkün değil .

Space Oddity artık görevin ilerlemesini engelleyen birden fazla resim ortaya çıkarmıyor.

Riders on the Storm’daki brifingden sonra ayrılıp geri dönmenin görevin ilerlemesini engellemesi sorunu giderildi .

Cyberpsycho Sighting: Smoke on the Water artık tamamlandıktan sonra günlükte tekrar görünmeyecek .

Oyuncu ayrılıp görev alanına döndüğünde Killing in the Name’deki yönlendiricinin etkileşime girememesi sorunu giderildi .

Otomatik Aşk’ın ilerleyişi artık Judy’nin atölyesindeki görünmez bir duvar tarafından engellenmeyecek.

Oyuncu Nancy ile konuşmayı bitirmeden önce bir hap almak için tuvalete koşarsa A Like Supreme’in engellenmesine sebep olan sorun çözüldü .

Max Tac artık siberpsicho, Bullets’teki Jinguji’ye gelmeden önce tek başına öldürülmüş olsa bile V ile etkileşime girecek .

In Pickup, Maelstrom’un ile huzurlu bir anlaşma ve onlarla mücadele: aynı anda iki senaryoyu tetiklemek için artık mümkün değildir.

Royce ile patron dövüşünü gizlice geçerseniz Jackie artık All Foods’ta sıkışıp kalmayacak

Noctune OP55N1’de Embers’a asansörle çıkmanın imkansız olduğu bir sorun düzeltildi .

Shoot to Thrill’de Wilson ile konuşmadan önce atış menzilinden çıktıktan sonra oyuncunun telefonu ve silahları olmadan takılıp kalması sorunu giderildi.





Oyuncunun ripperdoc’a ulaşması çok uzun sürdüyse , Buning Desire / Night Moves’ta Jesse arabadan inerken artık ortadan kaybolmayacak .

Buning Desire / Night Moves’te beyaz bir kamyonla çarpıştıktan sonra oyuncunun aracının haritanın altına düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi .

Oyuncunun Imagine, Stairway To Heaven, Poem Of The Atoms veya Meetings Along The Edge’de meditasyon yapmadan keşişi terk etmesi durumunda holocall almasını engelleyen bir sorun düzeltildi .

Epistrophy’de oyuncunun bazen Delamain’den holo arama almaması sorunu giderildi .

North Oak Delamain’i yok etmek artık oyuncunun Poem of the Atoms’da keşişle konuşmasını engellemiyor .

Kanunla Savaştığımın “Jefferson ile Konuş” hedefinde takılıp kalmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Bırakarak bir sorun giderildi Her İki Taraf, Şimdi arayışı alan diğer sidequests başlatılmasını oyuncuyu engelleyebilir.

Maiko artık Balık’ta Megabuilding H8’den aşağı itildiğinde doğru şekilde ölüyor .

Judy, Disasterpiece’deki beyin ve beyin stüdyosuna girmeden önce görev alanından ayrılırsa artık dünyanın dört bir yanındaki oyuncuyu takip etmiyor .

Otomatik Aşk sırasında V’nin oyuncak ev kabinlerinden birinde sıkışıp kalmasına sebep olan sorun çözüldü .

Oyuncu bir kızla konuşmasını gördükten hemen sonra Brendan ile konuşmazsa Jetonla Çalışan Çocuğun engellenmesine sebep olan sorun çözüldü .

The Space in Between’da, V pencereden gizlice ofisine girerse Fingers ile konuşmanın başlamaması sorunu giderildi .

Karayolu Kraliçesi’ndeki Basilisk’e girmeden önce Panam’ın görevle ilgili diyalog seçeneklerinin eksik olması sorunu giderildi .

Cyberpsycho Sighting: Lex Talionis artık haritada doğru şekilde işaretlendi.

The Beast in Me’de görev alanından Claire arabasına ulaşmadan çok hızlı çıkmanın oyuncunun diğer görevlere başlamasını engellemesi sorunu giderildi .

The Beast in Me: Santo Domingo Race ve A Day in the Life’ın aynı anda aktif olması ve bazı sorunlara neden olması sorunu giderildi .

The Rescue’daki küvette Sandra Dorsett ile sahneyi hızlı ileri götürmenin Travma Ekibinin balkona ulaşmamasına neden olduğu bir sorun düzeltildi .

Regina’dan, ofisinde bulunabilecek tüm siber psikopatları yendiği için fiziksel bir ödül eklendi.

Tek başına Gimme Danger’da keşif yaptıktan sonra Takemura’nın bazen geri aramaması sorunu giderildi .

V’nin Parmaklar Kliniğinin çatısına takılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Süreli oyun bittikten sonra başka ana görevlerin görünmemesi sorunu giderildi .

Nefes kesici başarının kilidi açıldıktan sonra, görev simgesi Johnny’nin kıyafet setinden artık doğru bir şekilde kaldırılacak .

Blistering Love’da Silver Pixel Cloud sinemasının dışında kalmak artık mümkün değil .

Blistering Love’da zamanın atlanmasının görevin ilerlemesini engelleyebileceği bir sorun düzeltildi .

Oyuncunun Blistering Love’da hapları alması çok uzun sürerse Rogue artık ortadan kalkmayacak .

Blistering Love’da Silver Pixel Cloud sinemasına vardığında Rogue’un arabadan ayrılmaması sorunu giderildi .

Oyuncunun Ara ve Yok Et’i tamamladıktan sonra ana hikayeye devam edememesi sorunu giderildi .

Oyuncunun Coin Operated Boy’da Theo ile konuşmasını engelleyen bir sorun düzeltildi .

Cyberpsycho Sighting: On Deaf Ears’ın, Regina ile holocall brifingini bitirmeden önce siberpsikoyu öldürmesi durumunda tamamlanmış sayılmaması sorunu giderildi . Görevi zaten bitirmiş olan oyuncular için görev tamamlandı olarak işaretlenecektir.

“Talk to Kirk” hedefi artık Small Man, Big Mouth’ta haritada doğru şekilde işaretleniyor .

Chippin ‘In sırasında Ebunike’deki karşılaşmada oluşturulan otomatik kaydetmeyi yeniden yüklemek artık Johnny’nin diyaloğunu yeniden oynatmakla sonuçlanmıyor.

Grayson’ın Chippin ‘ In’deki Ebunike’deki karşılaşma sırasında alt güvertede karşılandığında veya uzak mesafeden saldırıya uğradığında ölümsüz olabileceği bir sorun düzeltildi .

Chippin ‘In’de oyuncunun görev alanından arabayla çıkmasını engelleyebilecek bir sorun düzeltildi .

Grayson’ın Chippin ‘In’deki sorgusu sırasında Rogue’un düzensiz hareketleri düzeltildi .

Chippin ‘In’de savaş sırasında hasar görmemişse, sorgulama sahnesinde oyuncunun Grayson’ı öldürmesini engelleyen bir sorun düzeltildi .

Artık Mitch’le panzer eğitimi hakkında konuşmak ve We Gotta Live Together’daki isteğe bağlı hedefi tamamlamak mümkün .

We Gotta Live Together’daki gazilerle içki içerken ve sohbet ederken artık engellenmek mümkün değil .

The Pickup’ta oyuncunun, görevin ilerlemesini engelleyen Tüm Yiyeceklerin dışındayken Royce ile savaşı tetikleyebilmesi sorunu giderildi .

Oyuncu The Information’daki girişten uzaklaşmaya karar verirse Lizzie’nin Barının kapısının mühürlenmesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi .

Judy ile bir konuşma sırasında günlükten Wakako’yu aramanın her iki konuşmayı da engelleyebileceği bir sorun düzeltildi.

Misty artık Heroes’da başıboş bir kurşunla öldürülmeyecek .

Oyuncu, Panam’ın Overwatch tüfeğini alıp onu Fırtınadaki Riders’da V’ye teklif etmeden önce söktüğünde ilerlemeyi engelleyebilecek bir sorun düzeltildi .

Oyuncu Fırtınadaki Biniciler’de görevi yarıda bıraktığında, Wraith kampına giden sürücüyü engelleyebilecek bir sorun giderildi .

Riders on the Storm’da Wraith kampından boru üzerinden kaçarken bir kaydetme / yükleme döngüsü gerçekleştirirken ilerlemeyi engelleyebilen bir sorun düzeltildi .

Oyuncu, Saul’u Fırtınadaki Biniciler’de bulmak için borunun içinden geçerse görev hedefi artık düzgün bir şekilde güncelleniyor.

Panam in the Riders on the Storm’u beklemeden kampa tek başınıza gitmek artık mümkün .

Piramit Şarkısı artık görev alanına dönüp başarısız olduktan sonra suya atlayarak yeniden etkinleştirmek mümkün değil.

Skippy, yüklü modlar ve siber yazılımlardan bağımsız olarak artık onun yardımıyla öldürülen veya mağlup edilen NPC’leri doğru şekilde sayacak. Skippy ile yapılan görüşmeler, oyuncunun hareketlerine daha dinamik bir şekilde ayarlanacaktır.

Batty’s Hotel’in arka otoparkının tamamında silah kullanmak artık mümkün.

Happy Together’ın başlangıcında oyuncunun NCPD görevlileriyle konuşmasını engelleyen bir sorun düzeltildi .

NCPD görevlileri V’nin bir ceset taşıdığını görürse Happy Together artık hemen başarısız olacak.





Küçük Adam, Big Mouth görevinde Kirk ile konuşmadan önce oyuncu ceketi yağmalayıp parçalara ayırırsa ceketin mevcut olmaması sorunu giderildi .

Maman Brigitte artık İletimde V’nin telefon görüşmesine her zaman doğru şekilde cevap verecektir .

Placide’ın çağrısı artık I Walk the Line’daki diğer çağrılar tarafından kesilmeyecek .

Dum Dum sırasında Totentanz mevcut olabilir sorunu çözüldü İkinci Çatışma ve o sırasında öldürüldü rağmen ilerlemeyi engelleyen, V doğru düşman haline Pickup .

Oyuncu ilk kez yaklaşırken geri çekildiğinde Noctune Op55N1’de korumaların asansör kapısından uzaklaşmamasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Corpo-Rat’ta AV’ye girdikten sonra oyuncunun hedef seçmesini engelleyen bir sorun düzeltildi .

The Corpo-Rat’ta basketbol sahasını Lizzie’nin Barına erken terk etmek artık mümkün değil .

Beat on the Brat’ta Rhino’ya karşı bir dövüşü kaybettikten sonra oyuncunun hareket edememesi sorunu giderildi .

The Ripperdoc’ta Viktor ile sahneyi bitirdikten sonra Jackie ile konuşmanın mümkün olmadığı bir sorun düzeltildi .

Oyuncu, İkinci Çatışma’da Patricia’yı takip etmek yerine Nancy’nin odasına ulaşmak için başka bir yol kullandığında Maelstromer’ların ortaya çıkmaması sorunu giderildi .

Belirli koşullar altında, oyuncuların I Fought The Law’da River ile gezintiye çıkıp ardından görevi bırakarak belirli yeteneklerden mahrum kalabildikleri bir sorun düzeltildi .

Second Conflict’te Totentanz’dan dışarı çıkarılırken Nancy’nin ortadan kaybolmasına sebep olan sorun çözüldü .

Totentanz’daki asansörün, İkinci Çatışma’da paneliyle etkileşime girdikten sonra zemin kat yerine ikinci katta durmasına sebep olan sorun çözüldü .

Delamain artık V, Epistrophy’de kaybolan bir taksiye yakın olduğunda yalnızca bir kez arıyor (V’nin kaybolan bir taksinin yakınında olduğu her seferinde aramak yerine).

Sweet Dreams’teki Scavengers apartmanında ekipmanın düzgün bir şekilde kaldırılmamasına veya eşyaların kaybolmasına neden olabilecek bir sorun düzeltildi .

Oyuncunun çipi yağmalamasını engelleyen The Prophet’s Song’da içerideki gizemli komplocularla arabayı imha etmek artık mümkün değil .

The Prophet’s Song’da Nomads’i öldürdükten sonra Garry’yi öldürmek artık mümkün değil , bu nedenle şimdi tamamlanabilir . Dergi girişitemizlenecek.

Oyuncu, The Fool on the Hill’i takip etmek için görevin ortasında Heroes’u terk ettiğinde , dükkanında Misty ile etkileşimin mümkün olmayacağı bir sorun düzeltildi .

Psycho Killer’ı tamamlamak artık oyuncuyu deneyimle ödüllendiriyor

Liam’ın Şiddet’teki rüşvetinin değerini artırdı .

Çeşitli diğer görev iyileştirmeleri ve düzeltmeleri.

Dünyayı aç

Epistrophy: Rancho Coronado’da hedef etkin olmadan önce flamingoları yok etme hedefini tamamlamanın imkansız olduğu bir sorun düzeltildi .

Çarpışmalar artık sürüş sırasında rastgele akışta başarısız olmayacak, bu da V’nin binalara girmesine ve dünyadan düşmesine neden olabilir.

Bir kurtarmayı yükledikten sonra yok edilebilirler artık yok edilemez hale gelmeyecek.

Hedef konteynırını yağmaladıktan sonra bazı NCPD Hustles’larının tamamlandı olarak işaretlenmemesi sorunu giderildi.

Bölge etkinliklerini tamamlama başarılarının her zaman kilidinin açılmadığı bir sorun düzeltildi.

Failing Gig: No Fixers artık The Wasteland başarımını engellemeyecek .

Tamamlanan NCPD Hustles’ın The Jungle başarımı için her zaman doğru şekilde sayılmaması sorunu giderildi .

Gig: No Fixers’da ek ödülün toplanmasının Gig’i düzgün şekilde sonlandırmaması sorunu giderildi .

V’nin bilgisayarla etkileşime girememesi ve virüsü Gig: A Lack of Empathy’de yükleyememesi sorunu giderildi .

Gig: The Frolics of Councilwoman Cole ile sözleşme almadan önce Gig’in bazı bölümlerini tamamlamak artık mümkün değil .

Hwangbo artık Gig: Flight of the Cheetah’da arabanın içinde sıkışıp kalmayacak , bu da ilerlemenin engellenmesine neden olabilir.

V’nin bazen Gig: Woman of La Mancha’da Anna Hamill ile konuşamaması sorunu giderildi .

Gig: Woman of La Mancha’da dövüşün Anna Hamill ile diyaloğu her zaman kesintiye uğratmaması sorunu giderildi .

Holo görüşmeler sırasında bazı diyalog satırlarının eksik olabileceği bir sorun düzeltildi.

Gig: On a Tight Leash’i bitirdikten sonra V artık hareket edemeyecek .

Gig: Radar Love’daki minibüsle etkileşim artık geri dönmeden kaybolmayacak, bu da ilerlemenin engellenmesine neden olabilir.

Cpl’ye ulaştıktan hemen sonra ilaçları yağmalamak. Hare’nin odası artık Gig: Backs Against the Wall’da ilerlemeyi engellemeyecek .

Gig: For My Son artık Logan, Muamar “El Capitan” Reyes ile holocall sırasında ölürse engellenmeyecek.

Tüm düşmanlar yenilene kadar V’nin herhangi bir Gig’de savaşta sıkışıp kalmasına neden olan bir sorun giderildi.

Gig: Isınıyor … ‘ da Fixer’ın arabasını yolun ortasında durdurmak artık mümkün değil , bu da ilerlemenin engellenmesine neden olabilir.

V taretlere ateş etmeye başlarsa, V gelmeden Max Jones Gig: Freedom of the Press’te odasından artık ayrılmayacak .

Muhafızlar artık Gig: Fixer, Merc, Soldier, Spy’da asansörde sıkışıp kalmayacak .

V artık Gig: Cuckoo’s Nest’teki hastane lobisindeki masanın arkasında sıkışıp kalmayacak .

Gig: Freedom of the Press’te Max Jones ile Short Circuit hızlı hack’ini kullandıktan sonra artık konuşmak mümkün değil .

Gig: Woman of La Mancha’da bir kat aşağıdaki dairede iken Anna Hamill ile artık dövüşe başlamak mümkün değil .

NPC işemeyi bıraktıktan ve noktadan uzaklaştıktan sonra idrar akışının hala görünür olması sorunu giderildi.

NPC’ler artık korku içindeyken trafik şeritlerinde bloke kalmayacak.

Bir arabanın çarptığı NPC artık hemen panik içinde koşacak.

Bir araçtan uzaklaşan yayalar için farklı animasyon çeşitleri eklendi.

Arcade Machines’in Jig-Jig Caddesi’ndeki bir pachinko salonunda herhangi bir oyun göstermemesi sorunu düzeltildi.

Birkaç görevde kapıları açmak için eksik animasyon eklendi.

Geliştirilmiş zorla açılan kapılar animasyonu.

Yetki ile korunan asansörler için eksik “yetkisiz” bilgi istemi eklendi.

Açık dünya karşılaşmalarında ve konserlerinde çeşitli daldırma iyileştirmeleri ve düzeltmeleri.

Sinematik Tasarım

Oyuncu Search And Destroy sırasında güvenli evde Hanako ile konuşurken corpo hattını iki kez seçtiğinde ilerleme artık engellenmeyecek .

Oyuncu Aşağı Cadde’de Takemura’dan önce Wakako’ya ulaşırsa ilerlemeyi engelleyebilecek bir sorun giderildi.

Oyuncu Down on the Street’te tek başına gitmeyi seçerse Takemura artık Wakako’ya ışınlanmayacak .

Last Caress’in başlangıcında arabadan çıkarken yaşanan bir kamera sorunu düzeltildi .

Oyuncunun Gimme Danger’daki güvenlik odasındaki merdiveni kullanmasını engelleyebilecek bir sorun düzeltildi .

The Pickup’ta Maelstromers ile barışçıl bir anlaşma yaptıktan sonra, Jackie artık asansöre girerken ortadan kaybolmayacak .

I Fought the Law’da V’yi enfekte olmuş braindance’den kurtarırken River Ward artık elinde silah olmayacak .

Dum Dum, Second Conflict’te V’yi Royce’a götürürken artık havada yürümeyecek .

River Ward , Kanunla Savaştım’da girerken artık asansörün kapı çerçevesinden geçmeyecek .

The Pickup’ta V Royce’u devirirken Jackie’nin silahları artık yok olmayacak .

Oyuncu artık Judy in Pyramid Song ile romantik sahnede bir silaha sahip olmayacak .

Maiko artık Balık’ta kanepede yürümeyecek .

New Dawn Fades’te son ara sahnede güneş gözlüklerinin iki katına çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Hastaya sentetik kan enjekte ederken Gig: Hipokrat Yemini’de ilerlemeyi engelleyebilen bir sorun düzeltildi .

Lehçe oynarken Piramit Şarkı’da hata ayıklama metnini görüntüleyen bir altyazı sorunu düzeltildi .

New Dawn Fades’te son ara sahnede gitarın iki katına çıkmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Never Fade Away’de bir kamera sorunu düzeltildi .

Atlantis Club’daki Junkie, Never Fade Away’de artık aksamayacak .

Onbaşı Hare’in Gig: Backs Against the Wall’daki kayma animasyonu düzeltildi .

Pyramid Song’da diyalog etkileşiminin mesafesi birleştirildi .

Pyramid Song’da , V su altındayken iskelede Judy ile konuşma seçeneğiyle sonuçlanan bir sorun düzeltildi .

Gig: Last Login’de, Ripperdoc Charles’ın konuşma boyunca sebepsiz yere gülümsemesine neden olan bir sorun düzeltildi .

V, Pyramid Song’da kulübede kalmayı reddederse Judy artık yanlış animasyon dizisini oynamayacak .

Sinnerman’da kamyon sürücüsünü öldürürken hedefin başarısız olmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Where is My Mind’deki koşu bandında sonsuz yürüme sorunu düzeltildi ? , ilerlemeyi engelledi.

Bir iki katına tablet ile bir sorun düzeltildi içinde My Zihin nerede ?.

Fırtınadaki Biniciler’de araba kovalamacasından sonra Saul’un tüfeği eline tutturması sorunu giderildi .

Fırtınadaki Biniciler’de kadeh kaldırırken Panam’ın viski şişesini doğru tutmaması sorunu giderildi .

Fırtınadaki Biniciler’de Panam ile konuşurken arayüz diyaloglarının eksik olması ve arayüz diyaloglarının yanıltıcı yerleşimi düzeltildi .

Riders on the Storm’da minibüsten çıkarken yaşanan kamera sorunu giderildi .

Oyuncunun görüşüne önemli anlarda alan derinliği efekti eklendi

Savaş Zamanında Yaşam’daki eksik kişisel bağlantı düzeltildi .

Hellman’ın kişisel bağlantısının Savaş Sırasında Yaşam’da yüzen bulunabileceği bir sorun düzeltildi .

Savaş Sırasında Hayatta V ve Panam arasındaki örtüşen diyalog düzeltildi .

Ghost Town’da , İngilizce dışındaki dillerde oynarken Rogue’un elindeki camın yanlış yerleştirilmesine neden olan bir sorun düzeltildi .

Şimşek Kırmaları ve Savaş Sırasında Hayatta Panam’ın arabasına dokunmatik ekran animasyonları eklendi .

Telefon artık Ghost Town’ın Afterlife sahnesinde NPC’nin elinden kaybolmayacak .

Automatic Love’da oyuncak evinde NPC’nin T-poz vermesi düzeltildi .

Teddy artık With a Little Help from My Friends’teki terk edilmiş tren istasyonundaki sahneye ışınlanmayacak .

Ghost Town’daki 6th Street ile anlaşma sırasında Panam’a koruma verirken ilerlemeyi engelleyebilen bir sorun düzeltildi .

Ghost Town’da arabanın aküsü bittikten sonra arabanın ışıkları artık yanmayacak .

Saul, Forward to Death’te artık Panam’ın arabasının içinden geçmeyecek .

Oyuncunun Yıldırım Kırmalarındaki kamera animasyonu düzeltildi .

Life during Wartime’daki AV sahnesinde Panam’ın silahının animasyon donatması düzeltildi .

Playing for Time’da bir araba kazasından sonra peygamber böcekleriyle ilgili görsel bir sorun düzeltildi .

The Hunt’daki polis laboratuvarında çekmeceyle etkileşim kurduktan sonra kamera davranışı düzeltildi .

Smasher Love Like Fire’da göründüğünde silahları eksik olan askerler artık silahlı.

Ateş Gibi Aşık Arasaka Kulesi’ne uçarken görünen devre dışı bir taret artık düzgün çalışıyor.

Love Like Fire’da Arasaka Tower’a yaklaşırken Rogue’un yanlış yerleştirilmesine neden olan bir sorun düzeltildi .

Love Like Fire’da Spider Murphy’nin helikopterden atladıktan sonra kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Oyuncu The Ripperdoc’ta oturmadan önce klinikten ayrıldığında Viktor artık sandalyeye ışınlanmayacak .

The Rescue’da mega binaya giderken yaşanan bir kamera sorunu düzeltildi .

Noctune Op55N1’de kediyi sevmenin diyalog olmadan oynadığı bir sorun düzeltildi . // V artık Misty’in cevabı olmasa bile kediye doğru şekilde hitap edecek.

Boat Drinks’ten sonra Kerry artık arabasına doğru yürürken şarkısını mırıldanacak.

Değişiklikler’de V’nin Johnny’nin kararına verdiği tepki düzeltildi .

Lehçe oynarken Adam Smasher’ın Değişikliklerdeki animasyonundaki senkronizasyon düzeltildi . // Şimdi stomping istendiği gibi durmalı.

M’ap Tann Pèlen’deki şapelin önündeki drone düzeltildi .

Maiko’nun Ex-Factor’daki ofisinde parlak sahne .

Follow the River’da akşam yemeği sahnesinde yanlış zamanda elinizi kaldırırken ilerlemeyi engelleyebilen bir sorun giderildi .

Corpo-Rat’ta AV’ye girmek için etkileşim aralığı düzeltildi .

A Cool Metal Fire dizisi sırasında eksik NPC’nin tuvaletten atılması sorunu düzeltildi .

A Cool Metal Fire dizisinde Japonca versiyona eksik sahne eklendi .

Chippin ‘In sırasında Porsche’yi ilk kez alırken Johnny olmadan uzaklaşmak artık mümkün değil . // Johnny’yi geride bırakma.

Gelen bir Devrim dersin Talkin” , alan derinliği şimdi Çiğdem’in daire ayrıldıktan sonra sıfırlar.

V, Double Life’da braindances’i izledikten sonra Johnny ile konuşmak için ayağa kalktığında görüş alanı artık ayarlanan değerine geri dönüyor .

V’nin oyun boyunca aynalara dayandığı tüm sahnelerde yüz animasyonları düzeltildi.

Down on the Street’te Takemura ile ilk diyalog artık kesilebilir ve geri yüklenebilir.

Johnny’nin Love Like Fire’da erişim noktasına bağlanamaması sorunu giderildi .

We Gotta Live Together’da diyaloğu atladıktan sonra Mitch ile etkileşim eksikliği düzeltildi .

V, Savaş Sırasında Hayatta Panam’ın arabasına bağlandıktan sonra artık oturma pozisyonunda sıkışıp kalmayacak .

Oyuncunun tareti kontrol etmesini engelleyen ve Love Like Fire’da ilerlemeyi engelleyen bir sorun düzeltildi .

Hanako’nun Play it Safe’de olduğu sahne sırasında kayıp aile fotoğrafı eklendi .

Kanunla Savaştım’daki dedektif Han’ın sigarasıyla ilgili bir sorun düzeltildi .

Sanal arama diyaloğu sırasında karakterler artık oyuncunun yanına ışınlanmayacak.

Üçüncü şahıs bakış açısıyla V’nin yanlış kıyafetler giymesiyle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Seks sahneleri sırasında birden fazla sorun düzeltildi

Sahneler için iyileştirilmiş kesinti sistemi.

Her Nefes Aldığınızda , takipçinin köprüye gelmemesi sorunu giderildi .

Double Life’da braindances arasındaki sahnede Judy’nin sandalyeden kalkması sorunu giderildi .

Sinematik sırasında rastgele eksik animasyonları eksik olan önemli görev NPC’leriyle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Diyaloğu kesmek artık seslendirme hattını durduracaktır.

Araç takan NPC’lerle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

İçinde motosikletin gidonu üzerine Jackie’nin poz ve kavrama Sabit Pickup .

Çevre ve seviyeler

Dream On’da hedef artık “Saldırganları etkisiz hale getir” konusunda takılıp kalmayacak .

V, Şüpheli Organize Suç Etkinliği: Karşıtların Çekmesi sırasında borular üzerinde durursa uçan bir AV’nin içinde sıkışmayacak .

İki hızlı seyahat noktasının harita iğnelerinin eksik olduğu bir sorun düzeltildi.

Çatışmadaki uygunsuz NPC davranışıyla ilgili birden çok sorun düzeltildi, öneğin doğru saldırı moduna geçmemek veya bir konumda sıkışıp kalmak.

NPC’lerin V’nin varlığına tepki vermemesi veya düzgün bir şekilde savaşa girmemesiyle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

NPC’lerin nesnelerle kırpılmasıyla ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Yağmalanabilir öğelerin yanlış veya eksik içerikleriyle ilgili bir dizi sorun düzeltildi.

V’nin yağmalanabilir eşyalarla etkileşime girememesiyle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Kameralar, taretler veya mayınlar gibi cihazların hatalı çalışmasıyla ilgili birden çok sorun düzeltildi.

Mikoshi’ye giden kapıya ulaşıldığında Basilisk’in haritanın altına düşmesine sebep olan sorun çözüldü.

Teğmen Mower’ın çarpışmalarda ölme şansının yüksek olduğu ve siberpsico avını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Savaş sırasında Life’da benzin istasyonunun arkasındaki bilgisayara erişmenin çok zor olduğu bir sorun düzeltildi .

Yanlış yazılmış Leaving Night City işareti düzeltildi.

Heywood, Vista del Rey’deki parazitli yapı iskelesi düzeltildi.

Boşluklar ve eksik çarpışmalar nedeniyle oyuncuların haritadan düşmesine neden olan birden fazla sorun düzeltildi.

Oyuncuların konum geometrisinde sıkışıp kalmasına neden olan birden fazla sorun düzeltildi.

Oyuncuların, potansiyel olarak görev ilerlemesini engelleyen istenmeyen alanlara ulaşabildikleri birden fazla sorun düzeltildi.

Kaybolan veya yanlış yerleştirilen varlıklarla ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Havada yüzen varlıklarla ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Varlıkların görünürde görünmesi veya görünümünün değişmesiyle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Oyuncunun içini görmesine izin veren, varlıkların eksik kısımlarıyla ilgili bazı sorunlar giderildi.

Kapalı alanlarda yağmurun olabileceği sorunlar düzeltildi.

Konumlarda bulunan görünmez çarpıştırıcılarla ilgili sorunlar düzeltildi.

Daha yüksek çözünürlüklü dokuların yayın yapamamasıyla ilgili birden fazla sorun düzeltildi.





Grafikler, ses, animasyon

NPC’lerin öldürüldükten sonra hareket etmesi düzeltildi.

Uzaktan oluşturulan dokulardaki iyileştirmeler.

Hızlı seyahat ve sinematik geçişle ilgili görsel bir sorun düzeltildi.

Su altındayken bazı unsurların görsel kalitesi düzeltildi.

Malzeme detaylarının kalitesindeki iyileştirmeler.

Motosiklet sürerken V’nin yanlış konumu düzeltildi.

İç ve dış ışık kaynakları için iyileştirme.

Orta ve Düşük ayarlarda ayarlanmış kir kalitesi.

V onu parçaladıktan sonra aynada çatlak olmaması düzeltildi.

Kamera yakın çekimde pembe parçacıkların görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Yeşillik yok etme görselleri iyileştirildi.

Kıyı bölgelerinde kaldırımların dikdörtgen şekillerle kaplanmasına neden olan görsel bir sorun düzeltildi.

Bir araca girerken aşırı pozlanmış bitki örtüsünün görülebilmesi düzeltildi.

Bazı eşyaların yok edildikten sonra kaybolmasına sebep olan sorun çözüldü.

Kerry’nin bonozu artık vücudunun alt kısmına yanlış şekilde takılmıyor.

V’nin elleri artık sürüş sırasında bir direksiyon simidinde doğru şekilde görüntüleniyor.

V, kovalamacalar sırasında artık araçtan doğru şekilde eğiliyor.

Motosikletleri takarken karakterin deforme görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Jig-Jig Caddesi’ndeki eğlenceli oyuncaklarda ortaya çıkan bir detay seviyesi sorunu düzeltildi.

Eksik dudaklarla ilgili birkaç sorun düzeltildi.

NPC’lerin T pozuyla ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

V bir nesnenin altındayken kamera artık dönmüyor ve sıçrıyor.

Bir araca girerken geliştirilmiş kamera hareketi.

Bazı eşyaların NPC’lere iki kez eklenebildiği bir sorun düzeltildi.

NPC’lerin öldürüldükten sonra bağırmaları düzeltildi.

Jackie artık “Güzel atış!” Diye bağırmıyor. V gizli moddayken düşmanları öldürdüğünde.

Oyuncu ateşte durduğunda tekrar tekrar uygulanan parçacık yakma efekti düzeltildi.

Sürüşü atladıktan sonra NPC animasyon sorunları düzeltildi.

Sahnelerden birinde göl yüzeyindeki yıldızların titremesi düzeltildi.

Badlands’de çok uzaktaki arazilerin kaybolması düzeltildi.

Uzaktan görülebilen diğer şehir bölümleri, ayarlanmış aydınlatma sayesinde artık daha gerçekçi görünüyor.

Fırtınadaki Biniciler’de kovalamaca sırasında siyah silah dürbünleriyle ilgili bir sorun düzeltildi .

Kara Duvar ve Mikoshi’nin görsel kalitesi iyileştirildi.

Kayıtları yükledikten veya ana menüye çıktıktan sonra hava durumunun doğru şekilde ayarlanmaması sorunu giderildi.

Belirli karakter kıyafetlerindeki holografik öğeler artık doğru şekilde görüntüleniyor.

Buzlu cam yüzeylerde istenmeyen titreşim etkisi düzeltildi.

Siber uzaydayken ekranın üst kısmında beyaz bir çizginin görülebildiği bir sorun düzeltildi.

UI

Reklamların kaldırım kenarlarında düzgün görüntülenmemesiyle ilgili bir sorun düzeltildi.

Reklamlar için birden çok görsel güncelleme ve ayarlama.

Görev brifinglerindeki birden çok görsel sorun düzeltildi.

Görev brifinglerinde Arapça dil düzeni güncellendi.

El bombası simgeleri hasar türlerine göre güncellendi.

Simge ekranıyla ilgili birden fazla görsel sorun düzeltildi.

Günlük, Harita, Tarayıcı ve diğerleri dahil olmak üzere kullanıcı arayüzü panellerindeki birden çok görsel sorun düzeltildi.

Küçük bir aktivitede parça doğrudan ganimet kutusundan okunduğunda oyunu duraklatan bir sorun düzeltildi.

Johnny’s Jacket’ı giyip çıkarmayla ilgili donmalar ve çökmeler düzeltildi.

Aklım Nerede? Bölümünde koşu bandında ilerlemek için düğme ipuçları eklendi.

Veritabanı bağlantılarının seçili bir girişe atlamaya izin vermemesi sorunu düzeltildi.

Bir oyuncunun sanal çağrıları manuel olarak yanıtlamasını engelleyen bir sorun düzeltildi.

Araç Menüsünü açmadan hemen önce bir araca girmek artık ilerlemeyi engellememelidir.

Sağlık çubuğu artık araba kovalamacaları sırasında görünür olmalıdır.

Envanter panelinde performans iyileştirmesi.

NPC’lerin gerçek seviyelerine bakılmaksızın “Minimal Tehdit” olarak etiketlenebildiği bir sorun düzeltildi.

Düğme ipuçlarıyla ilgili birden çok sorun düzeltildi.

Karakter Oluşturma panelindeki birden çok sorun düzeltildi.

Üretim panelinde birden çok düzeltme ve iyileştirme.

Yükseltme menüsünde seviye gereksiniminin doğru görüntülenmemesine neden olan sorunlar düzeltildi.

Aynı anda birden fazla öğe işlemek için bir seçenek eklendi.

Bir öğeyi yükseltmeden önce önizleme istatistiklerinin aynı değerleri gösterdiği bir sorun düzeltildi.

Hazırlanmış öğelerin ipucuna bir “Hazırlanmış” simgesi eklendi.

Cyberware paneliyle ilgili birden çok sorun düzeltildi.

D-pad girişi için birden fazla ayar.

Gösterge Paneli öğeleriyle ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

Envanter ve Sırt Çantası panellerinde birden çok düzeltme.

Silahları yağmalamadan önce 0 DPS gösterebildiği bir sorun düzeltildi.

Gig: Serial Suicide’da vücut yağmalandığında kıyafet eşyasının uygunsuz bir simgesi düzeltildi .

Ana Menü ve Ayarlar panellerinde birden çok düzeltme ve ayar.

Bazı efsanevi öğelerdeki modları değiştirmenin boş bir mod yuvası ekleyebileceği bir sorun düzeltildi.

Donatılacak uygun mod olmadığında mod yuvalarına devre dışı bırakılmış bir durum eklendi.

Zanaatkarlık paneli ve öğeler için optimizasyonlar görüntülenir.

Karakter menüsünde Gövde niteliğinin örtüşen bir ipucu düzeltildi.

Karakter menüsüne nitelik noktaları eklemek için görsel efekt, İmleç ağacının üzerine geldikten sonra artık eksik olmamalı.

Tarama işlevi ve HUD ekranı için birden fazla düzeltme.

Karşılaştırma ipucunu etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için bir geçiş eklendi.

Satıcı panelinde geri alım fiyatlandırması ve performans iyileştirmesiyle ilgili birden çok düzeltme.

Bir oyuncu Claire’den içki istedikten hemen sonra “Rogue hazır olana kadar bekle” seçeneğini seçtiğinde Ghost Town sırasında oyunun donmasına neden olan bir sorun düzeltildi .

Play It Safe’te sahne geçişinden hemen önce bir oyuncunun ölmesine ve ilerlemenin engellenmesine neden olan bir sorun düzeltildi .

Silah nişanının, nişan alarak veya donanımı kaldırdıktan sonra kaybolmaması sorunu giderildi.

Kredileri atladıktan ve hızlı ilettikten sonra hata ayıklama metninin görünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Kredi listesi güncellendi.





Tarama sırasında reklam metni yerelleştirmesinin düzgün çalışmamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Hanako’yu ziyaret ettikten ve Noctune Op55N1’de asansörü indirdikten sonra Johnny ile konuşurken vurgulanan diyalog satırlarının görünmemesi sorunu giderildi.

Varsayılanları geri yüklemenin tüm ayarları ikinci ve ardışık başlatmalarda Düşük olarak ayarlayabileceği bir sorun düzeltildi.

Farklı dillerdeki bozuk karakterler düzeltildi.

Giriş sorunları için birden çok düzeltme ve ayarlama.

Çeşitli kullanıcı arayüzü performansı ve kararlılık iyileştirmeleri.

Yenilen düşmanlardan düşen Destansı ve Efsanevi ganimetler artık mini haritada daha iyi görülebilir.

Keşfedilmemiş işler için tehdit seviyesi artık doğru şekilde görüntüleniyor.

Menüde ve envanterde D-pad / oklarla gezinmeyle ilgili sorunlar düzeltildi.

Bir kaydetme yüklendikten sonra gereksiz sağlık çubuğu animasyonları kaldırıldı.

Kapatıldıktan sonra ekranda kalan eşya ipuçları düzeltildi.

Birden fazla miktara sahip öğeler olması durumunda, toplam değer yerine birim başına değerin görüntülenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Menüdeki oyun zorluk ayarlarının değiştirilmesiyle ilgili sorunlar düzeltildi.

Ana Menü’deki Ödüllerim açılır penceresi artık Yayıncı modu etkinleştirildiğinde gizleniyor.

Ana haritada görünen kırık binalarla ilgili sorun düzeltildi.

Altyazı Ayarlarına Tepegöz Metin Boyutu seçeneği eklendi.

Metinle ilgili birden çok sorun düzeltildi.

Arayüz akışıyla ilgili birden çok sorun düzeltildi.

Kararlılık ve performans

Motorun ve oluşturma motorunun kararlılığı ve performansı iyileştirildi (rastgele çökmelerin sayısı azaltıldı).

Çeşitli sistemlerde bellek optimizasyonları ve bellek yönetimi iyileştirmeleri (çökme sayısını azaltma).

Gölgeler, gölgelendiriciler, fizik, çalışma noktası sistemi, spawn sistemi, sahne sistemi, animasyon sistemi, kapatma sistemi ve yüz animasyonları sisteminde çeşitli optimizasyonlar ve iyileştirmeler.

Kullanıcı arabirimi simgelerini yönetmek için sabit mekanizma, özellikle uzun oynatma sırasında bellekle ilgili çökmelere yardımcı olan belleği atlas.

En yaygın kullanıcı arabirimi ile ilgili çökmeler için birden çok UI kararlılığı iyileştirmesi ve düzeltmesi.

Çeşitli kilitlenme düzeltmeleri (diğerleri arasında, Ayarlar menüsünde ve yeniden yükledikten sonra oyun sırasında ve GPU ile ilgili olarak tekrar tekrar kaydeder).

Çoklu UI performans iyileştirmeleri.

Oyun kumandası düğmesinin karıştırılması sırasında V’nin aynı öğenin birden çok kopyasını almasına neden olan bir performans düşüşü giderildi.

Sabit algılama haritası işaretçileri, daha yavaş sabit disklere sahip makinelerde bazen bozuk veya arızalı görünüyor.

Diğer çeşitli kararlılık ve performans iyileştirmeleri.





Çeşitli

Konsol bölgesi Japonya’ya veya dil Japonca’ya ayarlıyken Japonya dışındaki bir bölgeden oyunun bir kopyasını oynarken yanlış sansür düzeltildi.

Arayüz sekmesine Potansiyel Düşman İşaretlerini gizlemek için bir ayar seçeneği eklendi.

Arayüz sekmesine NPC adı genel görünümünü gizlemek için bir ayar seçeneği eklendi.

Telemetri izni artık kullanıcı profiline kaydedilir ve bulut aracılığıyla senkronize edilir.

İyileştirilmiş mevcut bir kayıt dosyası olmadığında son denetim noktasını yükleme mantığı.

Duraklat menüsünde zorluk değiştirildikten sonra oyunun siyah ekrana geçmesi düzeltildi.

Menülerde geliştirilmiş D-pad / ok navigasyonu.

Yükle / Kaydet menüsünde gezinme iyileştirildi.

Hızlı silah seçim menüsündeki Yumruk açıklaması düzeltildi.

Oyuncunun bir araçtan çıktıktan sonra nişan alma veya çömelme durumunda kilitlenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Dönüşü Olmayan Nokta alanına bir vücut atlamanın veya taşımanın Geri Dönüşü Olmayan Nokta kurtarmasının oluşturulmamasına neden olabileceği bir sorun düzeltildi.

Son kredilerden sonra oyuna döndüğünüzde belirme eklendi.

Oyun bittiğinde “Bir konser daha” mesajı artık gösterilmeyecek ve Geri Dönüşü Olmayan Puan kaydı yok.

Oyuncu, gösterilmeden hemen önce bir kaydetme / yükleme döngüsü gerçekleştirirse para transferi bildiriminin 0 olarak görünmesine neden olabilecek bir sorun düzeltildi.

Bir kurtarmayı yükledikten sonra NPC’lerin silahlarının kaybolmasına sebep olan sorun çözüldü

Misty’s Esoterica’nın önünde çatışmaya girmenin yakındaki bir Animals’ın fedai’sinin V’yi savaş durumunda Viktor’un The Ripperdoc’daki kliniğine kadar takip etmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Losing My Religion’da Keşiş mağlup bir Maelstrom cesedine basarsa, Keşiş’in yürüyüşünün sıfırlanmasına neden olan bir sorun giderildi .

Misty artık Heroes’daki “El Coyote Cojo” barına giderken merdivenlerden doğru bir şekilde aşağı inecek .

Telemetri izni isteği, ayarların sıfırlanmasına neden olan bir sorun nedeniyle bazı oyuncular için bir kez yeniden görünür.





PC’ye özgü

AMD grafik kartlarında Işın İzleme etkinleştirildi. En son GPU sürücüleri gereklidir.

Klavye bağlamaları: Yeniden bağlama için artık daha fazla tuş var.

Klavye bağlamaları: Belirli panelleri aynı tuşa açmak ve kapatmak artık mümkün.

Klavye bağlamaları: Artık hareket tuşlarından sıyrılmayı çözmek mümkün (Ayarlar -> Kontroller’de). Sıyrılma yine de çömelme (aç / kapat) eylem tuşuna (varsayılan C) çift dokunarak gerçekleştirilebilir.

Artık Klavye kullanarak Harita panelinden Jounal’a girmek mümkün.

Başarılar artık Epic Games Store’da çalışacak.

Modlama: Değiştirilmiş arşivleri yüklemek için yeni bir “mod” klasörü eklendi. Modlanmış arşivler herhangi bir şekilde adlandırılabilir ve şimdi “mod” klasörüne gidebilir. “Yama” klasöründe mod arşivlerine sahip olmak artık desteklenmiyor.

ESC kullanılarak bir diyalog penceresi kapatıldıktan sonra el bombalarının şarj edilmesini engelleyen bir sorun düzeltildi.

Bazı ortam öğelerinin 8k ekranlarda doğru görüntülenmemesi sorunu düzeltildi.

Gösterge Paneli öğelerinin 8K çözünürlükte eksik olmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Alt menülerin belirli bir alanından gelen avantajların 4K ve 5K Ultra Geniş çözünürlüklerde açıklamaları göstermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.





Konsola özgü

PlayStation 4’te, envanterde her zaman yeniden görünecekleri için eşyaların sırt çantasından düşmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Love Like Fire’daki konser sahnesi sırasında Johnny’nin özel arayüzünün Xbox One’da bulunmaması sorunu giderildi .

PlayStation 4 Pro ve Xbox One X’te duraklatmaya basıldığında oyunun yakınlaştırılmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Xbox One’da Güvenli Oynama’da asansör paneliyle ilgili bir akış sorunu düzeltildi .

Platforma bağlı olarak kullanıcı arayüzü doku çözünürlüğünü ayarlama mekanizması geliştirildi.

Xbox One’da bir kaydı sildikten hemen sonra “A” düğmesine basıldığında oyunun yanıt vermemesine neden olabilen bir sorun düzeltildi.

Xbox One’da, başlık menüsünde profilleri değiştirirken oyunun yanıt vermemesine neden olabilen bir sorun düzeltildi.

Arabadayken bir oyun kaydı yüklemenin Xbox’ta ekranı siyaha çevirmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Xbox’ta çeşitli bellek işleme optimizasyonları.

Geliştirilmiş Ekran Alanı Yansımaları.

Ekran Alanı Yansımaları ve Geçici Kenar Yumuşatma ile ilgili sorunlar düzeltildi.

Sis, PlayStation 4’teki yakındaki ışıklandırma ile etkileşime girdiğinde oluşan görüntü oluşturma sorunları düzeltildi.

Çeşitli ortam akışı ve giriş / çıkış iyileştirmeleri.

Çeşitli NPC’ler ve araç yayın iyileştirmeleri.

Rastgele oyun donmalarıyla ilgili birden fazla sorun düzeltildi.

PlayStation 4’te kafası parçalanmış cesetlerin arızalanmasına neden olan sorunlar düzeltildi.

V’nin asansör boşluğuna düşmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Oyun kumandası bağlantısı kesildi mesajı görünür durumdayken çıkış yapılırken Xbox One’daki oyunun yanıt vermemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Oyuncunun değişiklik yaptıktan sonra Ayarlar menüsünden çıkamamasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Claire’in kamyonu artık The Beast in Me’deki garaja düzgün bir şekilde yerleştirildi .

PlayStation 4’teki eksik su yüzeyi gölgelendiricisi düzeltildi.