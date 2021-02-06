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Cyberpunk 2077 1.12 güncellemesi ile gelen yenilikler

2021’in ikinci güncellemesini alan Cyberpunk 2077, bazı güvenlik güncellemelerini de kapsıyor. 1.12 versiyonu yayınlanan oyunun güncelleme planlaması da paylaşıldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:27
Cyberpunk 2077 1.12 güncellemesi ile gelen yenilikler
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Cyberpunk 2077 1.12 güncellemesi yayınlandı

CD Projekt Red’i oyuncuları eleştirdikleri için Cyberpunk 2077 oyunu piyasaya erkenden sunmuştu. Bu yüzden pek çok hata ile karşı karşıya kalan oyuncular, şimdi de giderilmesini bekledikleri hatalar yüzünden şirketi eleştirdiler.

Kısa bir zaman içinde 5 tane güncellemesini yayınlayan CD Projekt Rde, 2021’de de güncellemelerini yayınlayacağını ve de ücretsiz olarak DLC paketleriyle oyuncularının karşısında olacağını bildirdi.

Şirket, yayınladığı 1.12 güncellemesinde kritik açıkları hedeflediklerini belirtirken, kayıt dosyalarını da kapsayan RCE (Remote Code Execution) açığını kapattıklarını da altını çizerek bildirdi.

PC ile oyun konsolları için bu ay içinde yeni bir güncellemenin de yayınlanması bekleniyor. Oyun içinde bulunan hatalar ile güvenlik açıkları nedeni ile sürekli olarak güncelleme yayınlayan şirket, 2021’in son çeyreğinde yeni nesil konsollar için de ayrı bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.

Yayınlanacak yeni güncellemeyle ASLR (Address Space Layout Randomization) olmayan DLL dosyalarının kaldırıldığını söyleyen şirket, bununla birlikte güvenlik açıklarının da önüne geçmiş olacaklarını söyledi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 15:27
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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk20771.12Güncelleme
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