CS GO Steam’den neden kaldırıldı, neden Steam’de yok?

Pek çok oyunsever tarafından sevilen CS GO oyununun Steam'den kaldırılması oyunseverlerin dikkatini çekti. Dünyanın en fazla oynanan oyunlarından biri olan CS GO Steam platformundan neden kaldırıldığı sorusu bir anda gündem oldu. Peki CS GO neden Steam'den kaldırıldı? İşte detaylar...

CS GO neden Steam'den kaldırıldı?

Oyun endüstri uzmanlarınca CS:GO oyununun Steam'den kaldırılma sebebi Source 2 entegrasyonu olduğu söylendi.

Geliştiri şirketin oyunculara daha kaliteli grafik ve daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatmak amacıyla Source 2 oyun motoruna geçiş yaptığı değerlendirilen fikirler arasında.

CS GO oyununun geliştirilmiş halini ise bu sene içinde oyunseverlere sunulacağı tartışılıyor.