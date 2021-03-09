CS GO Steam’den neden kaldırıldı, neden Steam’de yok?

Pek çok oyunsever tarafından sevilen CS GO oyununun Steam'den kaldırılması oyunseverlerin dikkatini çekti. Dünyanın en fazla oynanan oyunlarından biri olan CS GO Steam platformundan neden kaldırıldığı sorusu bir anda gündem oldu. Peki CS GO neden Steam'den kaldırıldı? İşte detaylar...
CS GO neden Steam'den kaldırıldı?
Geliştiri şirketin oyunculara daha kaliteli grafik ve daha akıcı bir oyun deneyimi yaşatmak amacıyla Source 2 oyun motoruna geçiş yaptığı değerlendirilen fikirler arasında.
CS GO oyununun geliştirilmiş halini ise bu sene içinde oyunseverlere sunulacağı tartışılıyor.
Son Güncelleme: 09.03.2021 16:21