Çokça övülen Huawei’nin yeni akıllı telefonu Mate 40 yeni özelliklerle ön planda!

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından biri haline gelmiş olan Çinli Huawei yeni cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak dev firma tarafından tanıtımı gerçekleştirilmiş olan Mate 40 cihazı teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Ekran Özellikleri Tatmin Edici

Yapılan açıklamalara bakıldığında Mate 40 modelinde 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verilmesinin yanı sıra bu ekranda 2376x1080 çözünürlük ve 90 Hz yenileme özelliğine sahip OLED ekran kullanıldığı ifade ediliyor. Piyasada şu an yer alan cihazlar arasında en iyi ekran özelliklerine sahip olan Mate 40 iPhone 12 Pro’dan bile daha iyi bir görüntü performansı ortaya koyuyor.

Diğer yandan cihazda kullanılan sekiz çekirdekli Kirin 9000E yonga seti ile birlikte oldukça iyi bir performans vereceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Kamera Sisteminin Eşi Yok

Mate 40 modelinde kullanılan 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte oldukça iyi performans veren bir kamera sistemine de yer verildiği görülüyor. 50 MP RYYB Ultra Vision ana kamera 1.9 diyafram açıklığına sahipken, 16 MP ultra geniş açılı Cine kamera da 2.2 diyafram açıklığıyla geliyor. Üçüncü kamera ise 8 MP telefoto özellikli kamera olarak 3x optik zoom imkanı sunuyor.

Ön panele bakıldığında ise 13 MP’lik bir kamera kullanıldığı göze çarpıyor. SuperCharge özelliği bulunan Mate 40’ın 4.2000 mAh bataryasının hızlıca dolduğu bildirilenler arasına yer aldı. Cihazın önümüzdeki kısa süre içinde Türkiye üzerinde satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Mate 40 Özellikleri