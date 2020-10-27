Çokça övülen Huawei’nin yeni akıllı telefonu Mate 40 yeni özelliklerle ön planda!

Dünyanın en önemli teknoloji firmalarından biri haline gelmiş olan Çinli Huawei yeni cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak dev firma tarafından tanıtımı gerçekleştirilmiş olan Mate 40 cihazı teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.
Ekran Özellikleri Tatmin Edici
Yapılan açıklamalara bakıldığında Mate 40 modelinde 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana yer verilmesinin yanı sıra bu ekranda 2376x1080 çözünürlük ve 90 Hz yenileme özelliğine sahip OLED ekran kullanıldığı ifade ediliyor. Piyasada şu an yer alan cihazlar arasında en iyi ekran özelliklerine sahip olan Mate 40 iPhone 12 Pro’dan bile daha iyi bir görüntü performansı ortaya koyuyor.
Diğer yandan cihazda kullanılan sekiz çekirdekli Kirin 9000E yonga seti ile birlikte oldukça iyi bir performans vereceği aktarılanlar arasında yer alıyor.
Kamera Sisteminin Eşi Yok
Ön panele bakıldığında ise 13 MP’lik bir kamera kullanıldığı göze çarpıyor. SuperCharge özelliği bulunan Mate 40’ın 4.2000 mAh bataryasının hızlıca dolduğu bildirilenler arasına yer aldı. Cihazın önümüzdeki kısa süre içinde Türkiye üzerinde satışa sunulması bekleniyor.
Huawei Mate 40 Özellikleri
- 6.5 inç ekran
- 2376x1080 çözünürlüklü 90 HZ tazelemeli OLED ekran
- HUAWEİ Kirin 9000E 5G yonga seti
- ARM Mali
- G78 MP22 GPU
- Big Core veTiny Core NPUs
- 8GB RAM
- 128 GB Dahili depolama
- 50 MP RYYB Ultra Vision ana kamera f/1.9 diyafram, 16 MP ultra geniş açılı Cine kamera f/2.2 diyafram ve 8 MP telefoto kameranın yanında 3x optik zoomlu kamera seti
- Ekran entegreli parmak izi okuyucu
- 5G SA/NSA
- Dual 4G VoLTE
- Wi-Fi 802.11 ax(2.4 GHz ve 5GHz)
- Bluetooth 5.2 LE
- GPS (L1 ve L5 dual band)
- NavIC
- NFC
- USB 3.1