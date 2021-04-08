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Clubhouse'un yükselişi Twitter'ın gözünden kaçmadı: Satın almaya hazırlanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan sosyal medya platformu olan Clubhouse'nun giderek yükselişi Twitter'ın gözünden kaçmadı. Yeni bir rapora göre Twitter, 4 milyar dolar ödeyerek Clubhouse'u satın alıp bünyesine katmak istiyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 14:16
Clubhouse'un yükselişi Twitter'ın gözünden kaçmadı: Satın almaya hazırlanıyor!
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Sesli iletişim sağlayan ve son zamanların en çok konuşulan sosyal medya platformlarının arasına giren Clubhouse, Twitter'ın radarına girdi. Daha önceden Clubhouse'a rakip olmak için Spaces isimli özelliği kullanıcılara tanıtan Twitter, hazırlanan yeni bir raporda Clubhouse'ye 4 milyar dolar vererek bünyesine katmak istediği öğrenildi.

İlk çıktığı günden bu yana bütün ilgiyi üzerine çeken Clubhouse'un şuan iOS platformunda yer aldığı belirtilirken bir kaç ay sonra da Android'e gelmesi bekleniyor. Clubhouse'un platformunun bu yükselişine kayıtsız kalmayan Twitter, bu konuda büyük bir adım atarak uygulamayı satın almaya çalışıyor.

Konuya ilgili edinilen bilgilere göre Twitter ve Clubhouse arasında satın alma görüşmeleri gerçekleşirken şuan için bu görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. Henüz nedeni belli olmayan görüşmelerin askıya alınmasıyla ilgili net bir açıklama yapılmazken Twitter sözcüsünün yaptığı bir açıklamada spekülasyonlarla ilgili bir yorum yapmadıkları gibi bir ifade kullanıldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.04.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
TwitterClubhouse4 Milyar DolarSatın Alma
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