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Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler

Clubhouse uygulamasının yeni logosu olan isim merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Clubhouse yeni logosunda ki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 04:34
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
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2021 yılının ilk gününde piyasaya sürülen Clubhouse büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak sesli sohbet desteği sunan Clubhouse uygulaması sadece App Store üzerinden satışa sunuluyor.

Uygulamanın çıktığı günden beri ikonik olmayan logosu ile dikkat çekerken belirli dönemlerde logosunu değiştiren Clubhouse yeni logosu ile merak ediliyor. Yeni gelen güncelleme ile Clubhouse’nin yeni logosunda kullanılan isim Drue Kataoka oldu.

Yeni Clubhouse logosu Drue Kataoka kimdir?

Clubhouse uygulaması yeni güncelleme sonrasında ses sanatçısı ve aktivist olan Drue Kataoka oldu. Lavi sanatı ile tanınan Clubhouse yeni yüzü Kataoka 5 yaşına kadar Japonya’da yaşamıştır. Daha sonrasında Califonia’ya gelen Kataoka eğitimlerini tamamlamıştır.

2012 yılında Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde Genç Küresel Lider unvanını kazanmıştır.

Clubhouse fikri diğer sosyal medya devleri tarafından takipte

Sosyal medya devleri yeni oluşumu ile diğer sosyal medya platformları tarafından geliştirilmeye başlandı. Benzer fikirlerin başta Twitter tarafından geliştirmeleri devam ederken sohbet odaları yeni güncelleme ile platforma eklendi. Twitter Space adı altında toplanacak uygulama ilerleyen süreçte beta sürecinden çıkarak tam sürüm ile kullanıcılara sunulacak.

Facebook ve Discord uygulamaları da geliştirmelerine devam ettiğini açıklarken ilerleyen süreçlerde geliştirmeler tamamlanarak sosyal medya kullanıcılarına sunulacak denildi.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 04:34
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