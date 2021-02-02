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Clubhouse uygulamasına üyelik ücretli mi, nasıl giriş yapılır? Clubhouse android'de neden yok?

Clubhouse uygulaması kullanıcı sayısını giderek arttırıyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyenler Clubhouse uygulamasına üyelik ücretli mi, nasıl giriş yapılır ve Clubhouse android’de neden yok sorularını araştırmaya başladı.

02 Şubat 2021 Salı 18:24
Clubhouse uygulamasına üyelik ücretli mi, nasıl giriş yapılır? Clubhouse android'de neden yok?
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Son günlerin en popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse diğer sosyal medya uygulamalarından oldukça farklı. Uygulamaya davet üzerine giriş yapılıyor ve ayrıca uygulamada yalnızca sesli iletiyle iletişim kurulabiliyor.

Uygulamanın geliştiricileri Twitter’ın sesli altenatifi olarak ifade ettiği Clubhouse özellikle ünlü isimlerinden kullanmaya başlaması üzerine gündem oldu. Aktif kullanıcısı 2 milyona ulaşan uygulamada kullanıcıların istediği her konuda konuşması ve sohbet etmesi imkanı sağlanıyor.

Uygulaya giriş yapmak için daha önce uygulamayı kullanmış olan bir kişiden davet kodu alınması gerekiyor. Bu nedenle her üye olan uygulamayı kullanamıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarına giriş yaparak sohbetleri dinleyebiliyor. Sohbete katılmak için ise dinleyiciler el kaldırarak moderatörden izin istedikten sonra sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulaması ücretli mi, nasıl üye olunur?

Uygulama ücretli bir uygulama olmamasına karşın, kullanıcıların davet kodu ile giriş yapılması şartı aranıyor. Bu nedenle her isteyen uygulamaya giriş yapamıyor. Ayrıca uygulama şu anda yalnızca iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanılıyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:24
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseÜyelikIOS
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