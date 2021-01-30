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Clubhouse uygulamasına nasıl üye olunur, nasıl kullanılır? Clubhouse üyelik ve kullanım rehberi

Clubhouse uygulaması son dönemde fenomenler tarafından fazlasıyla paylaşılmaktadır. Birçok takipçiye sahip olan fenomenlerin paylaşımları üzerine takipçileri Clubhouse uygulamasını merak ederek araştırmaya başladılar. Clubhouse uygulamasına nasıl üye olunur, nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde...

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:31
Clubhouse uygulamasına nasıl üye olunur, nasıl kullanılır? Clubhouse üyelik ve kullanım rehberi
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Şirketler kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çeşitli uygulamalar hazırlamaktadır. Bu durum her geçen gün hayatımıza yeni uygulamalar girmesini sağlamaktadır. Günümüzde oyun oynamak, mesajlaşmak, görüntülü konuşmak gibi ihtiyaçları karşılayan çeşitli uygulamalar yer almaktadır. Ayrıca insanların fikirlerini paylaşabildikleri sosyal medya mecralarının uygulamaları bulunmaktadır. 

Son dönemde Türkiye’de birçok takipçisi olan fenomenlerin sosyal medya mecralarında paylaştıkları bir uygulama dikkat çekmektedir. “Clubhouse” adlı uygulama fenomenler tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştır. Peki büyük ilgiyle karşılanan Clubhouse uygulaması nedir ve nasıl kullanılır? Üyelik şartları nelerdir?

Clubhouse uygulaması nedir?

Clubhouse uygulaması bireylerin arkadaşlarıyla diğer sosyal medya mecralarının uygulamalarından farklı olarak sadece sesli bir şekilde görüşme sağlayabildiği bir uygulamadır. Yazılı ve görsel paylaşım yapılamayan uygulamanın asıl amacı davet kodu ile sohbet odaları oluşturularak bireylerin birbirleri ile sesli iletişime geçmeleri sağlanmaktadır.  Şu anlık sadece iPhone kullanıcılarının ulaşabildiği uygulamanın ilerleyen zamanlarda Android kullanıcılarının da erişimine açılması beklenmektedir. Android işletimli cihazlar hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan uygulamanın geliştiricisi Alpha Exploration yoğun ilgiyle karşılanan uygulamanın Android cihazları için çalışmaların başlatıldığını belirtti.  

Clubhouse uygulamasına nasıl kayıt olunur?

Clubhouse uygulamasına üye olmak isteyen kullanıcılar diğer sosyal medya uygulamalarında bulunan kişisel bilgilerin yer aldığı üye bilgileri gibi bir form doldurmamaktadır. Uygulamaya kayıt olabilmek için uygulamayı kullanan bir kişiden davet kodu gönderilmesi gerekmektedir. Davet kodunun ardından üye olmak isteyen kullanıcılar üyelik kaydını yapabilirler. Ancak çevresinde üye olan ve kod gönderebilecek kimse olmayan kişiler telefon numaraları ile kayıt olarak üye olma sırası beklemektedirler. Fakat kullanıcılar bu duruma da çözüm bulmuşlar. Twitter gibi sosyal medyalar üzerinden Clubhouse yazarak üyelerin paylaştıkları kodlar üzerinden üyelik işlemini gerçekleştirebilirler. 

Clubhouse uygulaması nasıl kullanılır?

Clubhouse uygulamasının kullanımı çok kolaydır. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulama kullanıcılara konuşmacı yani moderatör mü yoksa dinleyici mi olmak istediklerine dair iki seçenek sunuyor. Ardından kullanıcıların konuşmacı seçeneğini seçmesi ile bir sohbet odası oluşturuluyor ve sonrasında dinleyicilerin katılımı ile uygulama amacına ulaşmış oluyor. Dinleyici tercihini yapan kullanıcılar ise mevcut sohbet odalarından birini tercih ederek odaya giriş yapabiliyor ama konuşma hakkına sahip olmuyor. Konuşmak istediği zaman uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan el kaldırma butonuna basarak moderatörün izin vermesiyle beraber konuşmaya katılım sağlayabiliyor. 

Uygulama bu özgün yapısıyla Twitter’ın üzerinde çalıştığı yeni güncelleme olan Spaces özelliği ile benzerlik gösteriyor. Android cihazlarda erişime açıldığında yoğun bir taleple kullanılacak gibi görünüyor. 



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:31
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