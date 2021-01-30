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Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse üyelik ve kullanma rehberi

Her geçen gün hayatımıza yeni sosyal medya uygulamaları girmektedir. Fenomenler tarafından paylaşılarak insanların dikkatini çeken bir yeni uygulama ise Clubhouse uygulamasıdır. Peki Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:19
Clubhouse uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse üyelik ve kullanma rehberi
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Teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza giren sosyal medya uygulamaları yoğun ilgi görmektedir. Kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılan Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları her geçen gün güncelleme getirerek değişmekte ve gelişmektedir. Ancak her geçen gün hayatımıza başka sosyal medya uygulamaları girmektedir. Bunlardan biri de Clubhouse uygulamasıdır. Peki Clubhose uygulaması nedir? Nasıl üye olunur? 

Clubhouse uygulaması nedir?

Clubhouse uygulaması diğer sosyal medya uygulamalarına göre çeşitli farklılıklar göstermektedir. Diğer uygulamalarda bulunan yazılı ve görsel içerik paylaşım yapılma durumu Clubhouse uygulamasında yer almamaktadır. Uygulama sadece sesli iletişim sağlamaktadır. Sesli odalar eşliğinde kullanıcılar arkadaşları ile sesli bir şekilde görüşebilecekler. Şu anlık sadece IOS kullanıcılarının kullanabildiği uygulama ilerleyen günlerde Android kullanıcılarının kullanımına açılacak.

Clubhouse uygulaması üyelik koşulları nedir?

Clubhouse uygulaması kullanıcılara diğer uygulamalar gibi kişisel bilgilerin girildiği bir form doldurtmuyor. Bunun yerine üye olabilmek için uygulamada kullanıcı olan bir kişinin davet göndermesi gerekiyor. Eğer uygulamaya üye olmak istendiği halde davet gönderecek bir tanıdığınızın bulunmaması durumunda ise telefon numarasıyla kayıt olunuyor ardından sıraya girerek üyeliğe kabul edilmek bekleniyor. Ancak uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar bu duruma bir çözüm bulmuştur. Uygulamaya üye olan kullanıcılar diğer sosyal medya hesapları tarafından uygulamaya üye olma davet linkleri paylaşılabiliyor. 

Clubhouse uygulaması Türk fenomenlerin diğer hesaplarından paylaşımlarına bakıldığına göre yoğun ilgiyle karşılanmıştır. 



Son Güncelleme: 30.01.2021 17:19
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseSosyal MedyaClubhouse Uygulaması
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