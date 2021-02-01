Clubhouse uygulaması nedir?

2020 yılında Alpha Exploration Co. tarafından Clubhouse uygulaması geliştirildi. Uygulamada sesli sohbet odalarına giren kullanıcıların birbirleryle iletişim kurması sağlanıyor.

Facebook ve Instagram'ın aksine Clubhouse'da video ve fotoğraf paylaşımı yapılamayacak. Uygulama içerisinde bulunan sohbet odalarından, kullanıcılar kendi ilgi alanlarına olanlara girme ve sesli etkileşimde bulunma imkanına sahip olacak.

Uygulamanın popülerliği son günlerde artmaya başladı. Uygulamanın piyasa değeri 1 milyar dolara yükseldi.

Uygulama nasıl kullanılır?

Uygulama içerisinde bulunan odalara giriş yapan kullanıcılar sesli bir şekilde sohbete katılabiliyor.

Uygulama içerisindeki odalar brlitli konu başlıklarına göre oluşturuluyor. Sohbet odasını oluşturan kişi, odaya katılmak isteyen kişileri teker teker onaylıyor. Oda yöneticisinin belirlediği sohbet şekline görekatılımcılar ya sesli sohbete katılabiliyor ya da sadece dinleyici konumunda katabiliyor.

Clubhouse'u şu an için sadece İOS kullanıcıları kullanabiliyor.

Üye olma işlemi

İOS kullanıcıları App Store üzerinden uygulamyı telefonlarına indirmeli.

Kullanıcı adınızı belirledikten sonra telefonunuza gelen şifreyi girip hesabınızı doğrulamalısınız.

Üyelik işlemleriniz için uygulama tarafından bekleme sırasına alınıyorsunuz.

Eğer uygulamayı kullanan bir tanıdığınız var ise o kişiden davetiyeyle sizi direkt olarak üye yapmasını isteyebilirsiniz.

Üyelik işlemleriniz tamamlandıktan sonra istediğiniz sohbet odalarına katılım sağlayablirsiniz.

Uygulamanın Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sürüleceği henüz bilinmiyor.