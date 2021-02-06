Clubhouse sohbet odası nasıl açılır? Clubhouse oda oluşturma işlemleri

Son zamanlarda Whatsapp uygulamasının insanlara imzalatmak istediği gizlilik politikası sözleşmesinden dolayı milyonlarca insan başka uygulamalara geçmek zorunda kaldı.TelegramSignal ve Bip’den sonra yeni bir haberleşme programı ortaya çıktı.Clubhouse adı ilebilinen aplikasyon,Sosyal medyanın gündeminde bir çok insan tarafından merak edilmekte.Diğer uygulamalardan oldukça farklı çalışması ile dikkat çekti.

Clubhouse nedir?

Herhangi bir mesaj,görüntülü sohbet ve ya fotoğraf paylaşılamıyor.Sesli sohbet odaları kurularak iletişime geçilebilmekte.Yalnızca İOS işletim sisteminde çalışıyor.Davet ile özel üyelik gerekmektedir.

Clubhouse uygulamasında oda nasıl oluşturulur?

-IOS market’ten telefona indirilir.

-Kullanıcı adı oluşturarak hesap doğrulaması yapılır.

-Üyelik işlemi tamamlanır.

-Mikrofon izni onaylanır.

-Uygulamada bulunan Start a room butonuna basılır.

-Uygun olan oda tipi seçilir.3 çeşit tercih bulunmaktadır.

-Open = Herkese açık olan odadır.

- Social= Takipleşilen kişiler tarafından görülen

-Closed=Sadece sizin arkadaş eklediğiniz kişiler tarafından görülen odadır.

Bu adımları takip ederek üyeliğinizi oluşturup odalara dahil olabilirsiniz.