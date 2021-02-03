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Clubhouse sohbet nasıl başlatılır? Clubhouse nasıl giriş yapılır?

Clubhouse kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kişiler Clubhouse sohbet nasıl başlatılır, Clubhouse nasıl giriş yapılır sorularını araştırıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:38
Clubhouse sohbet nasıl başlatılır? Clubhouse nasıl giriş yapılır?
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Son günlerin en popüler sosyal medya uygulaması Clubhouse, diğer sosyal ağlardan farklı olarak yalnızca sesli gönderiyle iletişim sağlıyor. Uygulamanın bir diğer farkı ise davet üzerine giriş yapılmasıdır.

Öte yandan ülkemizde de yaygınlaşan uygulamada ünlü isimlerle sohbet odalarında yer alıyor. Son olarak Elon Musk uygulamada yer aldı.

Clubhouse nasıl indirilir?

Clubhouse uygulaması şu anda yalnızca iOS işletim sistemlerinde kullanılıyor. Uygulamayı kullanmak için App Store üzerinden indirilebilir.

Uygulamayı indirdikten sonra kullanıcı adı ile üye olunuyor. Ardından kayıt olan kişinin rehberinde uygulamayı kullanan bir kişiden davet kodu alması gerekiyor. Davet kodunun girilmesinin ardından uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Clubhouse sohbet koridoru nedir?

Uygulama içerisinde bulunan sohbet koridorlarında kendi sohbetlerinizi başlatabilir, sizi dinleyen kişileri belirlenen moderatörün izin vermesi halinde sohbete dahil edebilirsiniz. Uygulamanın üst kısmında oda başlat butonuna tıklayarak sohbet odası kurulmaktadır. Öte yandan sohbet edilen odalara girip dinleyebilir, izin alınması halinde sizde sohbete katılabilirsiniz.

Bir sohbet odasını giriş yapıldıktan sonra sağ alt kısımda el kaldır butonuna tıklayarak moderötörden izin alınır ve bu şekilde sohbete dahil olunmaktadır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:38
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseSohbetGiriş
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