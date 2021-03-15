Clubhouse para nasıl kazanılır? Clubhouse artık para kazandıracak

Kısa sürede birçok kişi tarafından kullanılan sesli sohbet mesajlaşma uygulaması Clubhouse ’da artık para kazanmak çok kolay. Konu hakkında platform farklı içerik ile gündemimizde yer edindi. Clubhouse kullanıcılarına telif ödeyeceği sistem başlatacağını duyurdu.

Belli içerik üreticilerine maddi destek sağlayacağını doğrulayan uygulama birçok kişinin uzun zamandır istediği ilke imza attı. Clubhouse Creator First programı ile konu hakkında Twitter üzerinden açıklamada bulunuldu.

Ses içerikli canlı sohbet uygulaması, daha fazla kişilere ulaşmak için yeni sistem geliştirerek başarılı olmayı hedefliyor. Dünyanın her yerinden alım yapılan programda şu an sadece 20 içerik üreticisi ile devam edeceğini açıkladı.

Para kazandıran uygulama Clubhouse Creator First nasıl üye olunur?

20 şanslı kullanıcı Clubhouse sayesinde maddi ve manevi destek görecek. Konu hakkında açıklayıcı bir yazı ile içeriği tanımlayan uygulama şu sözlere yer verdi. “Clubhouse Creator First, Clubhouse’daki hevesli içerik üreticilerinin harika sohbetler düzenlemesine, kitlelerini oluşturmalarına ve para kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir hızlandırma programıdır. Eğer siz de bunun bir parçası olmak istiyorsanız lütfen başvuru yapın!”

Programa katılmak isteyen binlerce içerik üreticisi uygulamaya akın etti. Bağlantı linki paylaşan uygulama belirlenen linkten kişisel bilgiler girilecek. Başvuru formunda ne tür içeriklerin oluşturulduğu ve günlük erişim sayıları gibi ayrıntılar yer almaktadır. Ayıca uygulama ekibi incelemesi adına 3 dakikalık önek ses kaydıda istemektedir.

Clubhouse Creator First uygulamasından başvuru oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz. Başvuruda bulunan kişiler mutlaka e-mail adresinden cevap alacaktır.

Şu an için sadece iOS’a destekli olan uygulama App Store’da 8 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmıştır. Uygulama davetiye yolu ile kayıt oluştururken popüler uygulama kısa sürede Android uygulaması içinde hazırlıklar yapıyor. Konu hakkında henüz bir tarih verilmemiştir.