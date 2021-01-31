Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse android telefonlarda var mı? Clubhouse uygulama davetiye kodu nasıl alınır?

Clubhouse uygulamasının nasıl kullanıldığı merak edilmektedir. Uygulama, Twitter’a benzemektedir. Uygulamada sesli sohbet odaları bulunmaktadır. 2020 yılında kullanıma açılan uygulama, üyelik sistemini farklı bir şekilde yürütmektedir. Bekleme listesi sistemi mevcuttur. Listeye girmemek için davet kodu alınmalıdır.

Uygulama, Alpha Exploration Co. Yazılım şirketi tarafından geliştirilmiştir. Uygulamada video ve fotoğraf paylaşımı seçeneği mevcut değildir. Fakat sohbet odalarında sesli iletişim kurmak mümkündür.

Uygulama kullanılma şekli

Android’de kullanılır mı?

Konulara göre sohbet odaları mevcuttur. Sohbet yöneticisinden izin alınarak dahil olmak mümkündür. Veya sadece dinleyici kalınabilir. Uygulamada yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma bulunmamaktadır.

Sadece İOS kullanıcıları içindir.

Üye olma işlemi

Uygulama yüklendikten sonra bir kullanıcı ismi seçilir. SMS aracılığıyla hesap doğrulanır. Davet kodu alınmadıysa hesap beklemede kalır.

Davet kodu alma işlemi

Daha önce üye olan biri davet kodu gönderebilmektedir. Ayrıca Twitter’ da arama kısmından kodlar bulunabilir.