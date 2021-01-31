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Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse android telefonlarda var mı? Clubhouse uygulama davetiye kodu nasıl alınır?

Clubhouse uygulaması son günlerde oldukça popülerdir. Diğer sosyal medya uygulamalarından farklıdır. Clubhouse nedir? Uygulamanın hangi işletim sistemleri tarafından desteklendiği ve detayları merak edilmektedir.

31 Ocak 2021 Pazar 16:49
Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse android telefonlarda var mı? Clubhouse uygulama davetiye kodu nasıl alınır?
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Clubhouse uygulamasının nasıl kullanıldığı merak edilmektedir. Uygulama, Twitter’a benzemektedir.  Uygulamada sesli sohbet odaları bulunmaktadır. 2020 yılında kullanıma açılan uygulama, üyelik sistemini farklı bir şekilde yürütmektedir. Bekleme listesi sistemi mevcuttur. Listeye girmemek için davet kodu alınmalıdır.

Uygulama, Alpha Exploration Co. Yazılım şirketi tarafından geliştirilmiştir. Uygulamada video ve fotoğraf paylaşımı seçeneği mevcut değildir. Fakat sohbet odalarında sesli iletişim kurmak mümkündür.

Uygulama kullanılma şekli

Konulara göre sohbet odaları mevcuttur. Sohbet yöneticisinden izin alınarak dahil olmak mümkündür. Veya sadece dinleyici kalınabilir.  Uygulamada yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma bulunmamaktadır.

Android’de kullanılır mı?

Sadece İOS kullanıcıları içindir.

Üye olma işlemi

Uygulama yüklendikten sonra bir kullanıcı ismi seçilir. SMS aracılığıyla hesap doğrulanır. Davet kodu alınmadıysa hesap beklemede kalır.

Davet kodu alma işlemi

Daha önce üye olan biri davet kodu gönderebilmektedir. Ayrıca Twitter’ da arama kısmından kodlar bulunabilir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:49
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseDavetiye Kodu
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