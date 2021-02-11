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Clubhouse ne demektir, nasıl kullanılır? Android telefonlara geldi mi, gelecek mi?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Clubhouse Ocak 2021 ayından bu yana güncelliğini korumaya devam ediyor. Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaştığımız Clubhouse ‘sesli sosyal medya’ uygulaması ile karşımıza çıkıyor. 2020 Nisan ayında kurulan ancak 2021 Ocak ayında ünlenen uygulama birçok kişi tarafından merak ediliyor. ‘Dijital sempozyum ortamı’ hazırlayan Clubhouse davetiye sistemi ile indirilmesi ardından duyanları daha da heyecanlandırdı. Peki Clubhouse nedir? Ne demek? Uygulama nasıl kullanılır? Clubhouse hakkında merak edilen her şey haberimizde

11 Şubat 2021 Perşembe 16:30
Clubhouse ne demektir, nasıl kullanılır? Android telefonlara geldi mi, gelecek mi?
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Türkiye gündemine bomba gibi oturan Clubhouse ne olduğun vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye devam ediyor. Sosyal medya ortamında adını daha çok duyduğumuz uygulamanın nasıl kullanılacağını merak eden vatandaşlar Clubhouse için aramaya koyuldu.

Clubhouse nedir? Nasıl kullanılır?

Clubhouse kısaca yazılı mesaj, yorum veya beğeni gibi olayların fotoğraf paylaşımı ya da görüntülü konuşmaya olanak sağlayan uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana sayfasının farklı olması ile birçok kişinin dikkatini çeken uygulama sesli sohbet odalarının bulunması ile diğer insanlarla etkileşim ortamı sağlamaktadır. Uygulama şu an için sadece iOS kullanıcıları için hizmet vermektedir. Üye olunmasının ardından birçok farklı isimle odaların bulunması sizin seçeceğiniz odalara göre ayrılıyor. İlgi alanına göre seçilen odalarda ses yolu ile iletişim sağlanmaktadır. Konuşanlar sadece dinleyebilir moderatörün bulunduğu odalara dahil olmak için izin almak gerekir.

Clubhouse’a başlamadan önce ilk olarak üye olunması gerekmektedir. Daha sonra kullanıcı adı belirlenir ardından SMS yolu ile kod doğrulaması yapılmaktadır. Üyelik oluşturulduktan hemen sonra hesap bekleme listesine alınmaktadır. Ayrıca üye olan kişinin davet göndermesi ile bekleme listesine girmeden üyelik işlemleri tamamlanmaktadır.

Clubhouse üye olmak için davet kodu gerekli! Kod nasıl alınır?

Uygulamayı kullanmak için öncelikle uygulamayı kullanan birine ihtiyacınız olması gerekir. Kullanan kişi sizi alması için davet göndererek üye olabilirsiniz.  Farklı bir kişiden alınan davet ile uygulama alınır ya da twitter üzerinden de kod edinebilirsiniz.

Android telefona sahip olanlar uygulamayı kullanabilecek mi?

Play Store üzerinde uygulamanın bulunmaması üzerine Android işletim sistemi kullanan kişilerin uygulamayı kullanması şu an için imkânsız gözüküyor. iOS işletim sistemine sahip olan tüm telefonlara sahip vatandaşlar uygulamayı kullanabilir. Android telefonlar için çalışma başlatılsa da şu an için bir duyuru bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 16:30
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseUygulamaSesli Sosyal MedyaIOSAndroidDavet Kodu
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