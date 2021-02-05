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Clubhouse logosunun anlamı ne?

Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından biri de Clubhouse uygulamasıdır. Popüleritesi arttıkça daha çok kullanıcı ve daha çok ilgiye sahip olan uygulama hakkında merak edilen birçok konu var. Bu konulardan biri de Clubhouse uygulamasının logonun ne anlama geldiği. Biz de bu yazımızda sizlerin bu sorularına cevap vermek istedik.

05 Şubat 2021 Cuma 20:24
Clubhouse logosunun anlamı ne?
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Bildiğiniz üzere Clubhouse uygulamasının kendine has bir tarzı var. Uygulamayı yükleyebilirsiniz, ancak istediğiniz zaman üye olamazsınız. Çünkü Clubhouse uygulamasına ancak davet edildiğiniz takdirde üyelik şansı kazanırsınız. 

 

Tüm bunlar bir yana ortada merak edilen bir konu var. Clubhouse’un logosunun ne anlama geldiği büyük merak konusu.

 

Uygulamanın yöneticileri tarafından bu konu ile ilgili bir açıklama sonunda geldi.

 

Yapılan açıklamaya göre elinde gitar tutan bir adamın fotoğrafının olduğu logonun değişik bir manası yok. Açıklamada fotoğraftaki kişinin Bomani X adında bir sanatçı olduğu yazıyor. Uygulama yöneticileri logodaki sanatçının değerli bir sanatçı olduğunu ve onu öne çıkarabilmek için logoya konulduğunu söylediler.

 

Açıklamanın devamında logonun kısa süre içinde değişerek başka bir kişinin fotoğrafınn konulacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseLogo
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