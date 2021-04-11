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ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?

Son zamanların en popüler uygulaması haline gelen Clubhouse’ta, güvenlik sorunu yaşandığı iddia edildi. 1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının verileri, hacker sitelerinde yayınlanınca Clubhouse durumla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar…

11 Nisan 2021 Pazar 19:14
ClubHouse kullanıcılarının verileri çalındı mı?
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Facebook, Linkedın gibi popüler uygulamalarda son dönemlerde güvenlik açığı yaşandığına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Şimdi ise Clubhouse’un verilerinin çalındığı söylendi.

Cybenews'in haberine göre; 1.3 milyon kişinin verileri bir hacker sitesinde yayınlandı.

İddiaya göre, ClubHouse uygulamasındaki güvenlik açığı sebebiyle sızan bilgiler arasında "Kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL’si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi, kullanıcıları davet eden profil adı."gibi veriler yer alıyor.

Bu verilerin hepsini Clubhouse uygulamasında görmek mümkün.

Clubhouse iddiaları yalanlandı:

Şirket, söz konusu verilerin zaten kamuya açık olduğunu yani herkesin Clubhouse'daki milyonlarca insanın bilgilerine uygulamada bulunan API üzerinden erişebildiğini ifade etti.




Son Güncelleme: 11.04.2021 19:14
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseFacebookLinkedIn
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