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Clubhouse kalıcı hesap silme ve üyelik iptal etme işlemleri

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Clubhouse dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de popüler bir uygulama oldu. Uygulamadan hoşnut olmayan kişiler ise hesaplarını nasıl sileceklerini merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

13 Nisan 2021 Salı 18:42
Clubhouse kalıcı hesap silme ve üyelik iptal etme işlemleri
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Ülkemizdeki vatandaşlar Clubhouse ile Barış Özcan aracılığı ile tanıştı. Uygulamayı merak edenler indirmeye başladı. Lakin beğenmeyenlerde iptal etmeye karar verdi. Üyelik yapmak isteyenlerin ise bilmesi gereken bir ayrıntı var o da biri tarafından uygulamaya davet edilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde üyelik oluşturulamıyor.

Uygulamayı bekledikleri gibi bulmayan kullanıcılar ise hesaplarını silmek istiyorlar.

Clubhouse uygulaması nedir?

Bu uygulama 2020 senesinde Alpha Exploration tarafından geliştirilmiştir. Davetiye sistemi ile kullanıcılar uygulamaya üye olabiliyor. Uygulamanın ilk çıkış tarihi 2020 yılının Nisan ayı. Uygulamada yalnızca sesli sohbet ile iletişim kuruluyor. Özel mesajlaşma içeriği yok.

Uygulama içinde sohbete katılmak isteyen kişilerin el kaldırması gerekiyor ya da moderatörler tarafından mikrofon daveti gönderiliyor. Bunun yanı sıra kişiler kendi odalarını açabiliyor. Arkadaşlarını odaya davet edebilmek için de davet sistemi kullanılıyor.

Ckubhouse uygulamasına üye olmak

Üye olabilmek için öncelikle davet almanız gerekiyor. Davet ise SMS yolu ile gönderiliyor. Gelen linke giriş yaptıktan sonra sizden bazı bilgiler isteniyor. Bilgiler ise şunlardır:

  • Kullanıcı Adı
  • Telefon numarası
  • Doğrulama Kodu
  • İsim ve Soyisim bilgileri
  • Kullanıcı adı
  • Fotoğraf seçimi

İstenilen alanlar doldurulduktan sonra tercihleriniz ile alakalı bilgiler alınıyor. Hangi tür sohbetlere katılacağını bu doğrultuda belirtiyorsunuz. Ardından uygulama içinden arkadaşlarınızı bulabilirsiniz. Size sunulan ilgi alanları ise şunlardır:

  • Yaşam
  • Kimlik
  • Din
  • Dil
  • Dünya ile ilgili korkular
  • Eğlence

Bu alanlardan dilediğinizi seçtikten sonra kullanıma başlamanız için ana sayfaya yönlendirilirsiniz.

Clubhouse uygulamasında davet gönderme

Arkadaşlarınızı uygulamaya davet etmek için davetiye hakkınız olmalıdır. Eper ki hakkınız varsa rehberinizdeki kişilere davet gönderebilirsiniz. Davetiyeyi gönderdiğiniz takdirde arkadaşlarınıza mesaj gider. Ardından onlarda uygulamayı yükler ve kayıt olur.

Hesap silme nasıl yapılır?

Uygulamayı sevmeyenler hesaplarını silmek istiyorlar. Bunun için de hesap silme işlemini telefondan ya da bilgisayardan yapabilirsiniz. Üyelik iptal işlemi için ise şu aşamalar takip edilmelidir:

  • Profilinize giriş yapın,
  • Sağ üst kısımda bulunan ayar düğmesine dokunun,
  • Account menüsüne giriş yapın,
  • Açılan sayfada Deactive Account butonuna dokunarak hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniiz.

Üyeliğinizi tamamen silmek isterseniz de bilgisayardan https://app.clubhouse.io/ bu adrese girerek karşınıza çıkan adımları takip etmelisiniz.

  • Oturum açmak için kullanıcı bilgilerinizle giriş yapın,
  • Sol alt kısımda bulunan profilinize tıklayın,
  • Settings menüsüne giriş yapın,
  • Yeni bir sekme açılacaktır, buradan “Delete Account” seçeneği ile hesabınızı silebilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak istemediğiniz takdirde yukarıda verilen aşamaları takip edebilirsiniz. Aşamaların hepsini tamamladığınız zaman üyeliğiniz tamamen silinmiş olacaktır.



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseÜyelikİPTAL
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