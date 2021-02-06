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Clubhouse hesap silme ve kapatma işlemi nasıl yapılır?

2020 yılına bomba gibi bir giriş yapan yeni sosyal medya platformu Clubhouse'de aktif hesabın nasıl silinebileceği merak ediliyor. Kullanıcılar, Clubhouse hesap silme ve kapatma işlemi nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 19:20
Clubhouse hesap silme ve kapatma işlemi nasıl yapılır?
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2021 yılının adından en fazla söz ettiren sosyal medya platformlarından olan Clubhouse araştırılmaya devam ediyor. Davetiye usulü ile uygulamaya kayıt olunurken aynı zamanda pek çok kişi Clubhouse’den hesabın nasıl silineceğini de araştırmaya başladı. Öte yandan ücretsiz sürümün ücretli sürümden çok eksik olması nedeniyle Clubhouse üyelik iptali araştırmaları başladı.

Clubhouse hesap kapatma nasıl yapılır?

İşlemi yapabilmek için telefon veya bilgisayardan https://app.clubhouse.io adresi ile bağlantı kurulması gerekir. daha sonrasında hesaba giriş yapılarak sol üst kısımda bulunan profile tıklanması ve ayarlar (settings) menüsüne girilmesi gerekir. ayarlarda bulunan hesabı sil (Delete Account) tıklanarak gelen bildirime onay verilmesi gerekir. ona işlemi sonrasında hesap başarı ile silinecektir.

Ayrıca uygulamada Türkçe dil desteği bulunmadığı için herhangi bir bağlantıda İngilizce yardım istenmesinde fayda vardır. Başvuruların İngilizce yapılması işlem süresini kısaltacaktır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 19:20
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