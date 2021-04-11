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Clubhouse hakkında flaş iddia! Hacklenen 1.3 milyon kişinin bilgileri çalındı

Sesli sohbet platformu olarak biline Clubhouse hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Hacklenen sosyal medya platformunun 1.3 milyon kullanıcıya ait kişisel bilgilerinin çalındığı öne sürüldü.

11 Nisan 2021 Pazar 22:54
Clubhouse hakkında flaş iddia! Hacklenen 1.3 milyon kişinin bilgileri çalındı
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İlk olarak Facebook ve daha sonra da LinkedIn'de meydana gelen kişisel veri sızdırılması olayı sonrası şimdi de Clubhouse platformunun hacklendiği öne sürüldü. 1.3 milyon kullanıcıya ait verilen çalınarak bir SQL veritabanına sızdırıldığı ve alınan bilgilerin de hacker forum sayfasında paylaşıldığı iddia edildi.

Clubhouse tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken söz konusu dataları normalde kamuya açık olduğu söylendi. 1.3 milyon kişinin verileri çalındı mı sorusuna yanıt aranırken  Clubhouse tarafından gelen bu açıklamayla birlikte uygulamayı kullanan insanların birçok bilgisine uygulamadaki API üzerinden erişim sağlandığı anlaşıldı.

Kişisel verilerin hacklendiği yönünde ortaya atılan iddialar üzerinde Cyber News bir rapor hazırlayarak raporunda sızan veriler arasında kişinin profil ismi, kullanıcı kimliği, Twitter profili ve takipçi sayısının yanı sıra, hesap oluşturma tarihi birlikte davet edilen kullanıcıların profillerinin yer aldığı belirtildi.




Son Güncelleme: 11.04.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseKişisel BilgilerHackerKişisel VeriTehlike
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