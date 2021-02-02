Clubhouse davetiyesi nereden, nasıl alınır? Clubhouse ücretsiz davetiye edinme

Geçtiğimiz yılın son birkaç gününde ortaya çıkan Clubhouse uygulaması, özellikle son haftalarda popüler uygulamalardan biri haline geldi. Birçok kişi, yalnızca davetle erişilebilen bir canlı sohbet odası olan uygulamayı araştırıyor. Bazı platformlarda bile kullanıcılar ücretsiz Clubhouse davetiyeleri bulmak için adımlar attılar. Clubhouse'a başvurmak için nereden davet alabilirim? Ücretsiz bir kulüp davetiyesi nasıl alınır? Gibi soruların cevapları merak edilmeye başlandı.

Clubhouse uygulaması ücretli mi?

Ücretsiz Clubhouse davetiyesi nereden alınır?

Kullanıcılar, hem ücret hem de davetiye gerektiren Clubhouse uygulamasına erişmenin yollarını ciddi şekilde araştırıyor. Kullanıcıların uygulamaya üye olmak için belirli bir ücret ödemesi gerekir, ancak ücretsiz bir Clubhouse davetiyesi bulan kullanıcılar uygulamaya ücretsiz olarak giriş yapabilirler.

Clubhouse uygulaması şu anda yalnızca iOS kullanıcıları tarafından indirilen bir uygulamadır. Ücretsiz bir Clubhouse davetiyesi almak için, daha önce uygulamanın üyesi olan ve davet edilen kullanıcılardan yardım almanız gerekir. Bir davetiye bulursanız, uygulamaya kolayca abone olabilir ve SMS doğrulamasından sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak daveti bulamayan kullanıcıların ödeme yapabilmek için uygulamaya abone olması gerekir.