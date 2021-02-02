İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse indirme ve kullanma

Son zamanların modası Clubhouse uygulaması gündeme gelmiş vaziyette. Sadece İOS kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu uygulama telefon kullanıcıların merakını çekmiş vaziyette. Peki Clubhouse nedir, davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse indirme ve kullanma yöntemi. İşte detaylar...

02 Şubat 2021 Salı 16:36
Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse indirme ve kullanma
Takip Et:

Clubhouse adlı uygulama, 2020 senesinde Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafınca geliştirilen, sesli bir şekilde imkan sunan sohbet odaları aracılığı ile insanlara etkileşim imkanı sunmakta olan bir sosyal ağdır.

 

Clubhouse ne, ne işe yarar?

Kısacası açıklamak gerekirse: Clubhouse uygulaması, ses bazlı bir sosyal medya platformudur. Şirketin kendisi için “her yerde insanların birbiri ile konuşması, hikayelerini paylaşması, fikir geliştirmesi, arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmesi ve dünyanın 4 bir yanından yeni arkadaşlıklar kurmasını birbirleri ile tanışmasını sağlayan [Sese dayalı yeni bir sosyal ürün]) şeklinde tanımlanmaktadır.

 

Temelinde, farklı sohbet kanalları, farklı konular, serbest akışı bulunan podcast’e benzer olan bir şey gibi bir anlam çıkartılabilir. Sadece sohbeti dinleyebilmekle beraber düşüncelerinizi de dile getirebilirsiniz.

 

Lakin kullanılan sesler uygulamadan çıkamaz. Uygulamanın ana kuralı bu: Konuşmanın kaydı alınmaz ve konuşmalar kaydedilemez.

 

Clubhouse uygulamasının kullanımı nasıl?

Clubhouse, oluşturduğu sohbet odalarıyla kullanıcısına sesli sohbet imkanı tanımaktadır. Konunun başlığına bakılarak kurulacak olan sohbet odaları içerisinde kullanıcılar, odanın yöneticisinden izin alarak muhabbete girebiliyor. Aksi koşullarda kişi sohbete dahil olamaz. Sadece dinleyici olarak da sohbete katılmayı tercih edebilir.

 

Clubhouse uygulaması içerisinde, Instagram, Twitter ve Facebook’da olduğu gibi yazılı bir mesaj sistemi, kamera aracılığı ile konuşma, fotoğraf veya gönderi paylaşımı yapılmaz.

 

Uygulama şuanda yalnızca İOS kullanıcılarına sunulmaktadır.

 

Clubhouse’a üye olma işlemleri nasıl gerçekleşir

Şimdilik yalnızca İOS kullanıcılarının kullanabildiği uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

 

Kullanıcı adınızı seçip SMS aracılığı ile hesabınızı doğrulayarak Clubhouse, öncelikle hesabınızı bekleme listesine alacaktır.

 

Uygulamanın içinde uygulamaya üye olmuş bir kullanıcı tarafından davetiye aldığınızda ise bekleme listesine girmeyerek direk üye olabiliyorsunuz.

 

Clubhouse davetiye koduna nasıl sahip olunur?

Clubhouse davet kodu size uygulamada hali hazırda kayıt olmuş bir arkadaşınız tarafından gönderilebilir. Ya da Twitter üzerinden Clubhouse için arama yaparak burada paylaşılmakta olan kodları kullanabilirsiniz. Uygulama içi gönderilen bu kod için ise başka bir yöntem maalesef bulunmuyor.

 

Clubhouse Android işletim sistemine düştü mü?

Davet gönderme aracılığı ile çalışmakta olan uygulama, sınırlı bir sayıya hizmet etmektedir ve hâlâ daha güncellemeleri devam etmektedir. Uygulama şuanda hayli popülerleşti. Yalnızca İOS kullanıcıları tarafından davetiye sistemiyle kullanılabilen Clubhouse’u geliştirenler; Android versiyonu için hâlâ çalışmalar yürütmektedir. Lakin Play Store’a henüz uygulama düşmemiştir.

 

Clubhouse’un çalışma prensibi nedir?

Clubhouse bir ağ oluşturur ve bu ağ içerisinde canlı, yani gerçek zamanlı konuşma sağlamaktadır. Bu nedenden ötürü profiliniz ile katıldığınız sohbet odalarında neyi konuşacağınızı iyi bilmeniz gerekmektedir. Profilinizde yer alacak olan tıklanabilir tek bağlantı Twitter ve Instagram profil linklerinizdir. Lakin biyografiniz ile başka bağlantılara da yer verebilirsiniz.

 

Clubhouse’un kurucusu kimdir?

Silikon Vadisinde girişimci olan Paul Davidson ve eskiden Google’da çalışmış olan Rohan Seth tarafından yapılan uygulama; Mayısıs ayında sermayesi olarak Andreessen Horowitz’den 12 milyon dolarlık bir fon almıştır. Uygulama hâlâ yükselmeye devam ediyor.

 

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 16:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ClubhouseClubhouse UygulamasıClubhouse NedirClubhouse Davetiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
E-posta gönderebilen ıspanaklar mayınları tespit ediyor!
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor
Google oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor
Resident Evil Village’ın en çok gündeme düşen karakteri Alcina Dimitrescu’nun boyu ortaya çıktı
Resident Evil Village’ın en çok gündeme düşen karakteri Alcina Dimitrescu’nun boyu ortaya çıktı
Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri
Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri
Nintendo satış rekorları kırdı
Nintendo satış rekorları kırdı
God of War için yeni güncelleme!
God of War için yeni güncelleme!

Popüler Haberler

Konut kredisi çekerken hangi evraklar gereklidir?
Telegram hangi ülkenin uygulamasıdır?
Floyd Mayısweather - Logan Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
ÖSYM YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar?
Netflix Invisible City dizi konusu ve oyuncuları
Zehirli Çiçekler dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Boğaziçi Üniversitesi nerededir, hangi ilde? Boğaziçi Üniversitesi hangi tarihte açılmıştır?
Netflix Space Sweepers film konusu ve oyuncuları
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisi yakında TRT 1'de
Madam Secretary yeni sezonu ne zaman başlayacak? 6. sezon başlama tarihi belli oldu
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova yayın saati ve kanalı
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Günlük Burç Yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Hafta sonu kargolar dağıtım için çalışıyor mu?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 3 Şubat 2021 Çarşamba
3 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Survivor 2021 20. Bölüm fragmanı 4 Şubat 2021 Perşembe
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 3 Şubat 2021 Çarşamba
Yıldız Tilbe - Peşindeyim Koşa Koşa şarkı sözleri
Bugün gram altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.