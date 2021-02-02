Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse indirme ve kullanma

Clubhouse adlı uygulama, 2020 senesinde Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafınca geliştirilen, sesli bir şekilde imkan sunan sohbet odaları aracılığı ile insanlara etkileşim imkanı sunmakta olan bir sosyal ağdır.

Clubhouse ne, ne işe yarar?

Kısacası açıklamak gerekirse: Clubhouse uygulaması, ses bazlı bir sosyal medya platformudur. Şirketin kendisi için “her yerde insanların birbiri ile konuşması, hikayelerini paylaşması, fikir geliştirmesi, arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirmesi ve dünyanın 4 bir yanından yeni arkadaşlıklar kurmasını birbirleri ile tanışmasını sağlayan [Sese dayalı yeni bir sosyal ürün]) şeklinde tanımlanmaktadır.

Temelinde, farklı sohbet kanalları, farklı konular, serbest akışı bulunan podcast’e benzer olan bir şey gibi bir anlam çıkartılabilir. Sadece sohbeti dinleyebilmekle beraber düşüncelerinizi de dile getirebilirsiniz.

Lakin kullanılan sesler uygulamadan çıkamaz. Uygulamanın ana kuralı bu: Konuşmanın kaydı alınmaz ve konuşmalar kaydedilemez.

Clubhouse uygulamasının kullanımı nasıl?

Clubhouse, oluşturduğu sohbet odalarıyla kullanıcısına sesli sohbet imkanı tanımaktadır. Konunun başlığına bakılarak kurulacak olan sohbet odaları içerisinde kullanıcılar, odanın yöneticisinden izin alarak muhabbete girebiliyor. Aksi koşullarda kişi sohbete dahil olamaz. Sadece dinleyici olarak da sohbete katılmayı tercih edebilir.

Clubhouse uygulaması içerisinde, Instagram, Twitter ve Facebook’da olduğu gibi yazılı bir mesaj sistemi, kamera aracılığı ile konuşma, fotoğraf veya gönderi paylaşımı yapılmaz.

Uygulama şuanda yalnızca İOS kullanıcılarına sunulmaktadır.

Clubhouse’a üye olma işlemleri nasıl gerçekleşir

Şimdilik yalnızca İOS kullanıcılarının kullanabildiği uygulamayı telefonunuza indirmeniz gerekmektedir.

Kullanıcı adınızı seçip SMS aracılığı ile hesabınızı doğrulayarak Clubhouse, öncelikle hesabınızı bekleme listesine alacaktır.

Uygulamanın içinde uygulamaya üye olmuş bir kullanıcı tarafından davetiye aldığınızda ise bekleme listesine girmeyerek direk üye olabiliyorsunuz.

Clubhouse davetiye koduna nasıl sahip olunur?

Clubhouse davet kodu size uygulamada hali hazırda kayıt olmuş bir arkadaşınız tarafından gönderilebilir. Ya da Twitter üzerinden Clubhouse için arama yaparak burada paylaşılmakta olan kodları kullanabilirsiniz. Uygulama içi gönderilen bu kod için ise başka bir yöntem maalesef bulunmuyor.

Clubhouse Android işletim sistemine düştü mü?

Davet gönderme aracılığı ile çalışmakta olan uygulama, sınırlı bir sayıya hizmet etmektedir ve hâlâ daha güncellemeleri devam etmektedir. Uygulama şuanda hayli popülerleşti. Yalnızca İOS kullanıcıları tarafından davetiye sistemiyle kullanılabilen Clubhouse’u geliştirenler; Android versiyonu için hâlâ çalışmalar yürütmektedir. Lakin Play Store’a henüz uygulama düşmemiştir.

Clubhouse’un çalışma prensibi nedir?

Clubhouse bir ağ oluşturur ve bu ağ içerisinde canlı, yani gerçek zamanlı konuşma sağlamaktadır. Bu nedenden ötürü profiliniz ile katıldığınız sohbet odalarında neyi konuşacağınızı iyi bilmeniz gerekmektedir. Profilinizde yer alacak olan tıklanabilir tek bağlantı Twitter ve Instagram profil linklerinizdir. Lakin biyografiniz ile başka bağlantılara da yer verebilirsiniz.

Clubhouse’un kurucusu kimdir?

Silikon Vadisinde girişimci olan Paul Davidson ve eskiden Google’da çalışmış olan Rohan Seth tarafından yapılan uygulama; Mayısıs ayında sermayesi olarak Andreessen Horowitz’den 12 milyon dolarlık bir fon almıştır. Uygulama hâlâ yükselmeye devam ediyor.