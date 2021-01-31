Clubhouse davetiye nasıl nereden alınır? Clubhouse davetiye kodu bulma

2021 yılının en dikkat çeken sosyal medya uygulaması Clubhouse yalnızca sesli mesaj yönetimiyle iletişim kurulması özelliğiyle de dikkatleri çekiyor. Uygulamanın bir diğer özelliği ise davet koduyla giriş yapılması oldu.

Sadece iOS kullanıcılarının App Store üzerinden indirebildikleri uygulamaya giriş yapabilmek için uygulamayı kullanan biri tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Ayrıca her kullanıcı en fazla 2 kişiyi davet edebiliyor.

Clubhouse nedir?

Cubhouse nasıl üye olunuyor?

Yalnızca sesli paylaşımlarla iletişim kurulan sosyal medya uygulamasıdır. iPhone kullanıcılarının indirebildiği uygulama şu anda Android kullanıcılarına sunulmadı ancak ilerleyen günlerde uygulamanın tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Diğer uygulamaların dışında Clubhouse her isteyen giriş yapamıyor. Uygulamaya giriş yapabilmek için telefon rehberinizde var olan be uygulamayı kullanan bir kişi tarafından davetiye alınması gerekmektedir. Davet edilmediği sürece uygulamaya giriş onayınız bekletilmektedir. Bunun dışında eğer rehberinizde herhangi bir kişi uygulamayı kullanmıyorsa Twitter üzerinden Cubhouse sayfasına girin ve burada yazılı olan davet koduyla uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Clubhouse nasıl kullanılır?

Uygulama içerisinde bulunan birçok oda içerisinde ilgi alanlarınıza göre olan odalara giriş yapabilir. Bu odalardaki kişilerle sesli iletişim kurabilir. Odada konuşan kişileri dinleyenler, moderatörün izin vermesi halinde konuşmaya dahil de olabiliyor.