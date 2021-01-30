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Clubhouse davetiye nasıl alınır, nerden bulunur?

Clubhose nedir? Clubhouse davetiyesi ne? Clubhouse davetiyesi nasıl ve nereden bulunur? Clubhouse uygulmasının amacı ne? Clubhouse uygulaması nasıl kullanılır? Yeni bir uygulama olan Clubhouse sesli sohbet uygulaması hakkındaki detaylar ve davetiyesinin nasıl bulunacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:08
Clubhouse davetiye nasıl alınır, nerden bulunur?
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CLubhouse Nedir? Clubhouse Davetiyesi Nedir? Clubhouse Davetiyesi Nasıl Ve Nereden Bulunur?

Son günlerin popüler aramaları arasında yer uygulamalardan biriside sesli sohbet uygulaması olan Clubhouse ve Clubhouse davetiyesi herkes  tarafından merakla araştırılıyor. Sesli sohbet uygulaması olan Clubhouse’ta kullanıcılar odalar kurarak belirledikleri konular hakkında başlıklar açarak ve belirli kişilerin sohbet edebileceği bir uygulamadır. Clubhouse uygulamasında 3 farklı türde katılımcı bulunuyor. Konuşmacılar, konuşmacıların takip ettikleri ve diğer kişiler. Herkesin söz alarak daha doğrusu el kaldırarak konuşmaya katılma imkanı Clubhouse uygulamasında bulunmakta.

Clubhouse Nedir? Clubhouse Davetiyesi Nasıl Alınır?

İnsanların yakın zamanlarda aradığı Clubhouse davetiyesi hakkındaki detaylar herkes tarafından merakla araştırılıyor. Uygulamaya davetiye yoluyla katılım yapılmasından dolayı şuanda diğer uygulamalara göre daha seçkin  bir uygulama özelliğini koruyor. Bundan dolayı oldukça seçkin bir kitleye ev sahipliği ediyor. Her odada olmasa bile kullanıcılarının bakış açılarını açabilecek ve onlara katkı sağlayan sohbetler yapılıyor.

Clubhouse Nasıl Kullanılır?

Herkesin merakla araştırdığı Clubhouse uygulamasının kullanılabilinmesi için davetiyenin olması gereklidir. Herkes Clubhouse davetiyesinin nereden bulunabildiğini ve nasıl sahip olabileceklerini merakla araştırıyor.

Clubhouse davetiyesi alabilmek için;

  • Bir telefon numarası aracılığıyla SMS doğrulaması yapıp sisteme ilk girişinizi yapıyor ve kullanıcı adınızı belirliyorsunuz.
  • Daha sonra gerçek adınızı ve soyadınızı yazmanızı isteyen bir ekran sizi karşılıyor. Ekranda rumuz/takma isim kullanmamanız gerektiğini çünkü Clubhouse’da herkesin gerçek adını kullandığını yazıyor.
  • İsim bilgilerinden sonra ilgi alanlarınıza göre kategori seçimi yaparak size uygun oda önerileri için uygulamayı tabiri caizse eğitiyorsunuz. Merak etmeyin bu bilgiler daha sonra değiştirilebiliyor. Sonrasında ise profil fotoğrafınızı da seçip ana ekrana geliyorsunuz.
  • Şimdi kendinize uygun bir oda bulup hemen girebilir veya bir oda kurmaya zamanlayarak engin bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Odaya girdiğinizde sağ alt kısımda bulunan el sallama emojisi ile söz alabilir veya sol altta bulunan sessizce ayrıl butonu ile odadan ayrılabilirsiniz.

Clubhouse Davetiyesi Nasıl Ve Nereden Bulunur?

Yeni bir uygulama olma özelliğine sahip olmasından dolayı sosyal medya üzerinden davetiye bulunması oldukça zor olacaktır. Clubhouse davetiyesi bulmak isteyen kullanıcıların şuan için davetiye otemin edebilecekleri tek yer Twitter uygulamasıdır. Twitter uygulaması üzerinden davetiye bulmak ve uygulamayı kullanmak mümkün olacaktır.

Twitter üzerinden davetiye bulmak isteyen kişiler arama kısmına Clubhouse yazarak, arama sonucunda çıkan yerdeki davetiyelerde yerli veya yabancı birine fazladan davetiyesinin olup olmadığını sormak mümkündür.  Twitter üzerinden Clubhouse davetiyesi bularak istenilen odaya giriş yapılarak orada diğer kullanıcılarla belirlenen konular hakkında sohbetler ve fikir alışverişleri yapılabiliniyor.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseClubhouse DavetiyeSesli Sohbet Uygulaması ClubhouseTwitter
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