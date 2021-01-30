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Clubhouse Android uygulaması var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkar?

Son zamanların popüler uygulamasından biri olan Clubhouse programı, 2020 yılında yazılım geliştiricileri tarafından geliştirildi. Peki, Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır? Haberin detaylarında.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:16
Clubhouse Android uygulaması var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkar?
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Popüler bir uygulama olmaya başlayan Clubhouse programı, 2020 yılında yazılım geliştiricileri tarafından Exploration Co’da başlatıldı. Sesli sohbete dayalı bir uygulama olan programa, sadece davetiye gönderilerek üye olunmakta. Aralık 2020 yılından itibaren 100 milyon ABD doları değerinde olan Clubhouse, 21 Ocak 2021 yılında daha da değerlenerek 1 milyar ABD dolarını gördü.

Clubhouse uygulamasında fotoğraf, metin ya da video gibi içerikler yer almamaktadır. Cluphouse’de aynı zamanda beğeni ve yorum unsurları da yoktur. Bunların yerine sesli iletişim vardır. Bu programa ise davetiye yoluyla üye olunabilmektedir.

Clubhouse’ye davetiye yoluyla üye olan kişilere, iki davetiye hakkı tanınmakta. Kişiler bu haklarını programa girmek isteyenlere gönderebileceklerdir.

Şimdilik sadece IOS kullanıcıların kullanabileceği uygulamayı kullanmak isteyen kişiler, öncelikle Clubhouse uygulamasını indirmeleri ve kullanıcı adını belirlemeleri gerekmektedir. Ardından SMS olarak gönderilen mesajla hesap onaylanır.  Kişiler, bu adımları yaptıktan sonra programa üye olmak için sıra beklemek durumdadırlar. Eğer kişilerin telefon listesindeki biri programı kullanıyor ise davetiye yollayarak programa kabul edilebilirler.

Kişiler, programa giriş yaptıktan sonra, uygulamanın içerisinde bulunan kategorileri seçerek ilgi alanlarına ait sohbetlere katılabilecek. Sesli sohbetleri ise birden fazla kullanıcı tarafından oluşturabilecek. Konuşmacılar ve dinleyiciler olarak oluşan sohbetlerde, el kaldırma yöntemi ile konuya dahil edildiği gibi, kişiler sadece sohbetlere dinleyici olarak da katılabilecek.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseIOSUygulamaProgramSohbet
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