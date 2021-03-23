Clubhouse Android uygulaması ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz ayların en çok ses getiren uygulamalından olanbaşarısına devam ediyor. Sadecekullanıcılarının kullanabildiği Clubhouse’un’e gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Clubhouse’u yayınlayan şirketin kurucu ortaklarından olan’ın açıklamalarına göre Clubhouse Android’e de gelecek. Uygulamanın Android’e getirilebilmesi için gereken çalışmaların başlatıldığını bildiren Paul Davidson, uygulamanın baharın sonuna doğru Android’e gelmesini planladıklarını belirtti.

Birkaç ay içerisinde Android kullanıcıları da IOS kullanıcıları gibi Clubhouse’u indirip kullanabilecek. Yayınlanmasına ilişkin tam olarak kesin bir tarih verilmese de Clubhouse’un bahar sonunda Android’e çıkması bekleniyor. Clubhouse’ta içerik üreten kişilere para verilebileceği de dedikodular arasında.

