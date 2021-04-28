Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir

Clubhouse uzun zamandır Android telefonlar için de beklenmektedir. Clubhouse Apple'ın uygulama marketinde yer almakta. Peki, Clubhouse nedir?

Clubhouse

Clubhouse uygulamasında yalnızca sesli sohbet edilebilmektedir. Uygulamada sohbet edebilmek için davetiye sistemi kullanılmaktadır. Sesli konuşma, özel profil fotoğrafı belirleme ve biyografi kısmı uygulamada bulunmaktadır. Engellediğiniz kişiler bulunduğunuz sohbet odalarına giriş yapamamaktadır.

Özel mesajlaşma, fotoğraf paylaşımı ya da video paylaşımı uygulamada bulunmamaktadır. Clubhouse uygulaması Amerika’da bulunan Alpha Exploration Co. Adlı firma tarafından geliştirilmiştir. Şirket 2020 yılında 100 milyon dolar yatırım yaparak kısa sürede 1 milyar dolar değerine ulaşmıştır.

Clubhouse android

Clubhouse uygulaması Android’e geldi. Uygulamayı Android'in uygulama marketinden indirebilirsiniz.