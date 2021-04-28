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Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir

Clubhouse uygulaması yakın tarihte büyük bir çıkış yakaladı. Clubhouse uygulaması ilk olarak App Store'a geldi. Android kullanıcıları, uygulamanın Android cihazlara da gelmesini beklemektedir. Clubhouse ,Android cihazlara geldi mi? Bu haberimizde Clubhouse ile ilgili merak edilenleri sizlere derledik. İşte Clubhouse hakkında merak edilenler...

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:29
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir
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Clubhouse uzun zamandır Android telefonlar için de beklenmektedir. Clubhouse Apple'ın uygulama marketinde yer almakta. Peki, Clubhouse nedir?

Clubhouse

Clubhouse uygulamasında yalnızca sesli sohbet edilebilmektedir. Uygulamada sohbet edebilmek için davetiye sistemi kullanılmaktadır. Sesli konuşma, özel profil fotoğrafı belirleme ve biyografi kısmı uygulamada bulunmaktadır. Engellediğiniz kişiler bulunduğunuz sohbet odalarına giriş yapamamaktadır.

Özel mesajlaşma, fotoğraf paylaşımı ya da video paylaşımı uygulamada bulunmamaktadır. Clubhouse uygulaması Amerika’da bulunan Alpha Exploration Co. Adlı firma tarafından geliştirilmiştir. Şirket 2020 yılında 100 milyon dolar yatırım yaparak kısa sürede 1 milyar dolar değerine ulaşmıştır.

Clubhouse android 

Clubhouse uygulaması Android’e geldi. Uygulamayı Android'in uygulama marketinden indirebilirsiniz.

 

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:29
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