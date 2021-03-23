Clubhouse Android uygulaması gelecek mi? Clubhouse Android ne zamana gelir?

2021 yılında çıkış yaptıktan kısa bir süre sonra milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan yeni platform Clubhouse merak edilmeye devam ediyor. İlk olarak sadece İOS işletim sistemi için çıkarılan uygulamanın Android sisteme gelip gelmeyeceği merak edilirken uygulama yapımcılarından ilk açıklamalar geldi.

Uygulamanın kurucu ortaklarından olan Paul Davison’un açıklamaları merak edilirken Clubhouse’nin Android işletim sistemli telefonlara ne zaman geleceği araştırılıyor.

Clubhouse Android’e ne zaman gelecek?

Davet usulü ile uygulamaya girişi yapılan Clubhouse’nin Android sisteme ne zaman geleceği merak edilirken kurucu ortak Paul Davison açıklamalarında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özellikle pandemi sürecinde sosyal medya platformu kullanıcılarının dikkatini çeken Clubhouse için Android geliştirmelerine hız verildiği aktarıldı.

Davison açıklamalarında, ‘Başvuru sürecini herkese açık hale getirmek istiyoruz. Çünkü henüz pek çok kişi Clubhouse'u kullanamıyor. Bu nedenle Android tarafındaki eksiklik, Clubhouse benzeri uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu.’ Dedi.

Twitter’dan atak

Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Clubhouse’nin davet usulü ve sesli sohbet odaları teması Twitter’ın dikkatini çekti. Twitter’dan yapılan açıklamalarda 2021 Nisan ayında beta olarak yeni bir uygulamanın piyasaya sürüleceği açıklandı.