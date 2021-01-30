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Clubhouse android telefonlarda var mı? Clubhouse nasıl kullanılır?

Clubhouse android telefonlarda var mı, Clubhouse nasıl kullanılır soruları gündem oldu. Clubhouse uygulaması son günlerin en çok değer kazanan ve en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında geliyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:27
Clubhouse android telefonlarda var mı? Clubhouse nasıl kullanılır?
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Son günlerin en dikkat çeken ve en fazla kullanıcıya ulaşan uygulamaClubhouse merak konusu oldu. Clubhouse, 2020 yılında Alpha Exploration Co tarafından geliştirilen davet yöntemine dayalı bir sesli sohbet uygulamasıdır.

2020 yılının Aralık ayında değeri 100 milyon ABD doları olan uygulama 21 Ocak 2021 tarihinde değerine 10 katına çıkardı ve 1 milyar ABD doları seviyesine çıktı.

Uygulama diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak fotoğraf, metin veya video içeriklerini barındırmıyor. Yalnızca sesli mesaj ile iletişim kurulan sosyal medya uygulamasında beğeni veya yorum gibi alanlarda bulunmuyor. Ayrıca uygulamaya giriş yapmak için bir kişinin sizi davet etmesi gerekmektedir. Öte yandan her üyenin iki kişi davet etme hakkı bulunuyor.

Uygulama şuan için yalnızca iOS işletim sistemine uygun olan Apple telefonlarda kullanılmaktadır. Ancak ilerleyen günlerde Android kullanıcılar için uygulamanın Google Play Store üzerinden de erişime açılması bekleniyor.

Clubhouse nasıl kullanılır?

  • Uygulamayı telefonu indirdikten sonra bir kullanıcı adı girin.
  • Ardından gelen SMS ile hesabı onaylayın.
  • Bu adımlarında ardından uygulama sizi beklemeye alacaktır.
  • Rehberinizde kayıtlı olan kişilerden uygulamayı kullanan bir kişi varsa o kişi sizin beklemede olduğunuzu görür ve sizi davet eder.
  • Hesap onaylandıktan sonra size ilgi alanlarınız sorulur ve bu alanlara göre katılımcı odalarına yönlendirme yapılır.

Uygulama üzerinden ilgi alanlarınıza göre sohbet odalarına giriş yapabilirsiniz. Ayrıca özel sohbet odaları da kurularak sohbetlerinizi tanıştığınız kişiler yapabilirsiniz. Ayrıca sohbetlerinizi dinleyen kişileri de sohbete çağırabiliyorsunuz. Sesli sohbet odalarına birden çok kişi giriş yapabiliyor.

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
ClubhouseSosyal MedyaUygulama
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