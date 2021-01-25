Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi

Android kullanıcıları için Clubhaouse uygulaması geliyor

WeChat gibi davet sistemi ile çalışan ve şu sıralar oldukça popüler olanuygulaması sınırlı sayıda kişiye hitap eden ve hala geliştirilmeye devam edilen bir uygulamadır. İlk başta sadecekullanıcılarının davet sistem ile kullandığı uygulama için geliştiriciler tarafındanversiyonu üzerinde çalışılmaktadır.

Yakında Android desteği gelecek olan Clubhaouse uygulaması davet sistemiyle çalışsa bile 600 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Temelinde sesli görüşmelere odaklanan uygulamanın kısıtlı sayıdaki ekibini genişletmek isteyen kurucular Andrew Childs ve Kurt Schrader, Android uygulamasının da geliştirildiğini duyurdular. Bu sayede Clubhaouse uygulaması İOS kullanıcılarının Yanından Android kullanıcılarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama haline geldi.

