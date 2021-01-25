İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi

WeChat gibi davet sistemi ile çalışan ve şu sıralar oldukça popüler olan Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:23
Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi
Takip Et:

WeChat gibi davet sistemi ile çalışan ve şu sıralar oldukça popüler olan Clubhaouse uygulaması sınırlı sayıda kişiye hitap eden ve hala geliştirilmeye devam edilen bir uygulamadır. İlk başta sadece İOS kullanıcılarının davet sistem ile kullandığı uygulama için geliştiriciler tarafından Android versiyonu üzerinde çalışılmaktadır. 

Android kullanıcıları için Clubhaouse uygulaması geliyor

Yakında Android desteği gelecek olan Clubhaouse uygulaması davet sistemiyle çalışsa bile 600 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Temelinde sesli görüşmelere odaklanan uygulamanın kısıtlı sayıdaki ekibini genişletmek isteyen kurucular Andrew Childs ve Kurt Schrader, Android uygulamasının da geliştirildiğini duyurdular. Bu sayede Clubhaouse uygulaması İOS kullanıcılarının Yanından Android kullanıcılarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama haline geldi. 



Son Güncelleme: 25.01.2021 22:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ClubhaouseAndroidIOS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xiaomi Mi Band 6'ya ilişkin detaylar sızdırıldı!
Xiaomi Mi Band 6'ya ilişkin detaylar sızdırıldı!
Elon Musk 143 uyduyu tek seferde fırlattı!
Elon Musk 143 uyduyu tek seferde fırlattı!
SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!
SpaceX uzaya 143 uydu gönderme projesini erteledi!
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
ESA, Dünya'dan uzaya çıkan bir mavi ışık görüntüsünü paylaştı
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu
Avrupa'nın en çok satan oyunu FIFA 21 oldu

Popüler Haberler

Köye dönüş ve ev yaptırmak için devlet destekleri ve gerekli şartlar 2021
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin tabirleri ve yorumları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Maraşlı dizisi izlendi mi? Maraşlı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Maraşlı dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Belediye bursu nedir? 2021 Karşılıksız belediye bursu alma ve burs başvuru şartları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmek anlamı, tabiri nedir?
Burak Deniz’in yeni dizisi Patron hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Nisa Survivor'da yarışmaya veda mı edecek? Yarışmadan çekilecek mi?
Kanalların yayın akışları 5 Kasım Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
1000 - 6367 TL arası devlet tarafından yapılan ve hemen alınabilecek yardım!
İhaleli işlerde çalışanların asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır?
Çipli yeni kimlik kartı kayıp cezası kaç TL'dir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
Çukur dizisinde Yasmin karakterine Gamze Doğanoğlu hayat veriyor
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gerçek adı ne? Gizem Kala oynadığı diziler
Maraşlı Maraşlı kimdir? Burak Deniz biyografisi
Maraşlı dizisinde Mahur karakterine Alina Boz hayat veriyor
Çukur dizisindeki Seher karakteri Kimdir? Begüm Akkaya dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.