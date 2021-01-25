Clubhaouse uygulamasından beklenen haber geldi

Android kullanıcıları için Clubhaouse uygulaması geliyor
Yakında Android desteği gelecek olan Clubhaouse uygulaması davet sistemiyle çalışsa bile 600 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Temelinde sesli görüşmelere odaklanan uygulamanın kısıtlı sayıdaki ekibini genişletmek isteyen kurucular Andrew Childs ve Kurt Schrader, Android uygulamasının da geliştirildiğini duyurdular. Bu sayede Clubhaouse uygulaması İOS kullanıcılarının Yanından Android kullanıcılarından rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama haline geldi.
Son Güncelleme: 25.01.2021 22:23