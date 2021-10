Citroen Ami fiyatı ve özellikleri neler?

Dünya’nın önde gelen otomobil üreticilerinden Citroen, şehir içi ulaşımda kullanılabilecek elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. Citroen AMI, 16 yaşından itibaren B1 ehliyeti bulunan herkes tarafından kullanılabilecek.

Citroen Ami özellikleri neler?

-My AMI Gri, My AMI Mavi, My AMI Turuncu, My AMI Khaki olmak üzere toplamda 4 kit, her kullanıcının yapabileceği kolay montaj olanağı sunuyor.

-Dış görünümünde 4 jant kapağı, cam çıtası kaplamaları ve kapsül kaplamaları gibi kişiselleştirme kitleri bulunuyor.

-My AMI POP, turuncu ve arka spoyler ile eğlenceli ve genç bir tema olarak öne çıkarken, My AM;I; VIBE ise daha şık ve grafik görünümü ortaya koyuyor.

-Elektrikli otomobil Citroen AMI, 16 yaşını dolduran ve B1 ehliyetine sahip olan herkes tarafından kullanılabilecek. Şehir içi 45 km/s maksimum hızı ile AMI, kullanıcılara rahat bir sürüş keyfi sağlıyor.

-Vites kolu ve debriyajı olmayan AMI, günlük işler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sürüş modu seçicisinde sırasıyla sürüş, aracı boşa almak ve geri için D, N ve R olmak üzere yalnızca 3 düğme yer alıyor.

-Citroen AMI 3 saat içerisinde %100 şarj olabiliyor. Citroen AMI’yi şarj etmek için yolcu kapısının içerisindeki entegre kabloyu, bir prize telefon şarj eder gibi takmak yeterli oluyor. Böylece özel şarj istasyonu ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor.

Citroen AMI Türkiye’ye kaça satılacak?

Citroen AMI için Türkiye fiyatları henüz belli olmadı. Avrupa’da elektrikli araçlar 6.990 Euro’dan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Buna göre Türkiye satış fiyatının 62 bin TL civarında olması bekleniyor.