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Çinli teknoloji devi Vivo Türkiye pazarına açılıyor!

Çin merkezli teknoloji devleri Türkiye pazarındaki etkinliğini artırıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde 6. sırada yer alan Çinli teknoloji devi Vivo, Türkiye pazarına açılıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:19
Çinli teknoloji devi Vivo Türkiye pazarına açılıyor!
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Çin merkezli teknoloji devleri Huawei, Xiaoi ve Oppo sonrasında şimdilerde yeni bir Çinli marka Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Vivo’nun Türkiye’de ofis açıp gelecek hafta ilk modelini tanıtıp Eylül ayı itibariyle satış yapmaya başlayacağı belirtildi.

Resmi duyuru 26 Ağustos’ta yapılacak


Oppo ile kardeş firma olan Vivo, dünyadaki en büyük ilk 6 telefon markası içerisinde yer alarak Türkiye pazarına açılacak. Resmi duyurunun ilk defa 26 Ağustos günü yapılacağı belirtiliyor.

6. büyük akıllı telefon üreticisi

2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 9 Pazar payına sahip Vivo, yılın ikinci çeyreğinde yerini Oppo’ya kaptırmış ve 6. sıraya gerilemişti.



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:19
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