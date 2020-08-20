Çinli teknoloji devi Vivo Türkiye pazarına açılıyor!

Çin merkezli teknoloji devleri Huawei, Xiaoi ve Oppo sonrasında şimdilerde yeni bir Çinli marka Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Vivo’nun Türkiye’de ofis açıp gelecek hafta ilk modelini tanıtıp Eylül ayı itibariyle satış yapmaya başlayacağı belirtildi.

Resmi duyuru 26 Ağustos’ta yapılacak

6. büyük akıllı telefon üreticisi

Oppo ile kardeş firma olan Vivo, dünyadaki en büyük ilk 6 telefon markası içerisinde yer alarak Türkiye pazarına açılacak. Resmi duyurunun ilk defa 26 Ağustos günü yapılacağı belirtiliyor.

2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 9 Pazar payına sahip Vivo, yılın ikinci çeyreğinde yerini Oppo’ya kaptırmış ve 6. sıraya gerilemişti.