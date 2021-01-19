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Çinli bilim insanları, kedi klonladı

Çinli bilim insanları, somatik hücre nükleer transfer yöntemi ile kedi klonladıklarını açıkladılar.

19 Ocak 2021 Salı 16:11
Çinli bilim insanları, kedi klonladı
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Çin’in Şandong bölgesinde bulunan Çingdao Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde kurulan bir araştırma ekibi, bir orman kedisini klonladıklarını duyurdu.

Araştırmacıların açıklamalarına göre 24 Aralık 2020 tarihinde klonladıkları ve ‘huzur’ anlamına gelen ‘Pingan’ adı verdikleri yavru kedinin 75 gr olduğunu ve sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladırlar.

Çin’de ilk kez klonlama yapıldı

Çin’de somatik hücre nükleer transferi yöntemi ile klonlanan kedinin ülkede için ilk olduğu açıklandı. Kedi klonlama teknolojisi ile hayvan hastalıklarının incelenmesi ve bu sayede yeni ilaçların gelişmesinde yardımcı olacağı düşünülüyor. Ayrıca nesli tükenen hayvanlarında korunmasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 19.01.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
ÇinşandongKedi
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