Çinli bilim insanları, kedi klonladı

Çin’in Şandong bölgesinde bulunan Çingdao Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde kurulan bir araştırma ekibi, bir orman kedisini klonladıklarını duyurdu.

Çin’de ilk kez klonlama yapıldı

Araştırmacıların açıklamalarına göre 24 Aralık 2020 tarihinde klonladıkları ve ‘huzur’ anlamına gelen ‘Pingan’ adı verdikleri yavru kedinin 75 gr olduğunu ve sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladırlar.

Çin’de somatik hücre nükleer transferi yöntemi ile klonlanan kedinin ülkede için ilk olduğu açıklandı. Kedi klonlama teknolojisi ile hayvan hastalıklarının incelenmesi ve bu sayede yeni ilaçların gelişmesinde yardımcı olacağı düşünülüyor. Ayrıca nesli tükenen hayvanlarında korunmasında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.