Çin’in keşif aracı Mars yüzeyine iniş yaptı

Ülkeler arasındaki uzay Savaşları devam ediyor. Uzay Savaşları başlangıçta Amerika ve Rusya etrafında devam ediyordu. Daha önce Amerika ve Rusya mars gezegenine uzay aracı indirmeyi başaran iki ülke olmuştur. Son olarak Çin, Mars’a Amerika ve Rusya’dan sonra uzay aracı gönderen üçüncü ülke olarak tarihe geçti.
Son dönemlerde uzay konusunda büyük atılımlar yapılıyor. Bu konuda gelişmiş ülkeler artık yarış haline girdi. Uzaydaki madenler, su ve yaşam arayışı ülkelerin son dönemlerde en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Bu açıdan yapılan uzay çalışmaları büyük bir önem arz ediyor.
Son Güncelleme: 15.05.2021 11:59