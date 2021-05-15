Çin’in keşif aracı Mars yüzeyine iniş yaptı

Ülkeler arasındaki uzay Savaşları devam ediyor. Uzay Savaşları başlangıçta Amerika ve Rusya etrafında devam ediyordu. Daha önce Amerika ve Rusya mars gezegenine uzay aracı indirmeyi başaran iki ülke olmuştur. Son olarak Çin, Mars’a Amerika ve Rusya’dan sonra uzay aracı gönderen üçüncü ülke olarak tarihe geçti.

Çin mitolojisinde bulunan savaş ve ateş tanrısının isminin verildiği uzay aracına çok büyük masraf yapıldı. 2020 yılının Temmuz ayında yola çıkan bu uzay aracı, aradan yedi ay geçince Mars’a ulaştı. Görünceye oturması üç ay kadar sürdü. Çin tarafından gönderilen bir uzay aracı, yüksek çözünürlüklü kameralar ile Mars’ın yüzeyinden dünyaya görüntü gönderecek. Çin, Mars’ın yüzeyinde ve atmosferinde bilimsel çalışmalar yapacak. Ayrıca hayat belirtisi ve su araması yapılacak.

Son dönemlerde uzay konusunda büyük atılımlar yapılıyor. Bu konuda gelişmiş ülkeler artık yarış haline girdi. Uzaydaki madenler, su ve yaşam arayışı ülkelerin son dönemlerde en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Bu açıdan yapılan uzay çalışmaları büyük bir önem arz ediyor.