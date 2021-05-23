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Çin’in keşif aracı Mars yüzeyine indi

Dünyanın en büyük devletlerinden biri olarak kabul edilen Çin, kızıl gezegen Mars’ta keşif çalışmaları yapıyor. Çin’in keşif aracı Mars yüzeyine indi.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:25
Çin’in keşif aracı Mars yüzeyine indi
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Son yıllarda dünyanın süper gücü kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri ile büyük bir rekabet içerisine giren ve bu rekabetini uzayda da sürdüren Çin devleti, geçtiğimiz günlerde mars gezegenine uzay aracı göndermişti. Dünyanın en büyük devletlerinden biri olarak kabul edilen Çin, kızıl gezegen mars yüzeyinde keşif çalışmaları yapmaya başladı.

Çin’in geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğu keşif aracı mars yüzeyine inerek keşif çalışmalarına başladı. Senin göndermiş olduğu uzay aracının 240 kg ağırlığında ve 185 cm boyunda olduğu ifade edildi. Ömrü ise 3 Mart ayı olarak ifade ediliyor. Yani 92 Dünya gününe denk gelmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde gönderilen keşif aracı mars yüzeyinde mars yapısını araştırmaya başladı. Burada bulunan madde türlerini ve jeolojik yapı ile alakalı keşif çalışmaları yapan uzay aracı, aynı zamanda atmosfer hakkında da araştırmalar yapacak.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:25
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Anahtar Kelimeler:
ÇinMars
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