Chrome reklam engelleyici eklentiler nelerdir? Reklam engelleyici eklenti nasıl kullanılmaktadır?

Chrome en iyi reklam engelleyici eklentileri nelerdir?

Google Chrome kullanıcılarının en çok rahatsız oldukları konulardan biri tarayıcıda sıklıkla karşılaştıkları reklamlardır. Durumdan rahatsızlık duyan kullanıcılar, reklam engelleyici eklentileri tercih ediyor. Chrome reklam engelleyici eklentiler merak edilmektedir.

Chrome reklem engelleyici eklentiler şunlardır:

AdBlock Plus

Brave Browser

Opera

AdFender

Ghostery

NordVPN

ADBLOCK PLUS REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Sıklıkla tercih edilen eklentilerdendir. Bu eklenti sayesinde web tarayıcı içindeki reklamlar açılmadan önlenir, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma gerçekleştirilir ve sosyal medya tuşlarını filtre dışı bırakmak için seçenek sağlanır. Bu eklenti ücretsizdir ve abonelik istemez.

BRAVE BROWSER REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Sıklıkla tercih edilen eklentilerden biridir. Gizlilik ve güvenliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Aranan bütün özellikleri tek içerikle sunmaktadır. Eklenti, yerleşik reklam engellemesi özelliğini de içermektedir. Mikro ödemeler ile kullanıma sunulmaktadır. Eklenti sayesinde kazanılan para, ortak yayıncılara dağıtılarak reklamların tamamıyla önlenmesi sağlanmış olur.

OPERA REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Genellikle tercih edilen eklentilerdendir. Opera web tarayıcısı içinde yerleştirilmiş bir reklam önleyici vardır. Bu sebeple üçüncü bir uzantıya gerek yoktur. Bu eklentiyle kaliteli bir hizmet sunulmaktadır.

ADFENDER REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Adfender sayesinde, kullanıcılar tarama deneyimlerini gizli ve güvenli olarak gerçekleştirmektedir. Youtube videolarında yayınlanan reklamlar bile engellenmektedir. Kullanıcılar ayarlarını diledikleri gibi kişiselleştirebilirler.

GHOSTERY PLUS REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Sıklıkla tercih edilmektedir. Eklenti sayesinde, her çeşit reklam ve sahte takipçiler engellenir. Anonim verileri üçüncü kişilere satarak kar elde edilmesine yarayan eklenti, ücretsizdir.

NORDVPN REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

Genellikle tercih edilmektedir. Reklam önleme eklentisi olarak gösterilemez. Şüpheli intenet sitelerini ve reklamları otomatik olarak engellemektedir. Kötü amaçları yazılımlara karşı koruma sağlamaktadır.