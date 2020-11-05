İntenet tarayıcılarının belki de en popüleri Google Chrome uygulamasıdır. Chrome uygulamasını kullanan kişiler uygulamayı kendi isteklerine göre değiştirebiliyor. Bu değişikliklerden biri de ekran boyutunun değiştirmektir. Ekranda yer alan öğeleri daha iyi görebilmek için ekran çözünürlüğünün değiştirilmesi istenebiliyor. Bunun yapmak için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

Chrome ekran büyütme ve küçültme işlemi nedir?

Ekran küçültme veya büyültme işlemi tarayıcı üzerinden yapılan aramalarda ekrandaki yazıları daha iyi görmek için yapılan işlemdir.

Chrome ekran boyutu değiştirme nasıl yapılır?

Sayfayı büyütmek için: Ctrl ve Artı tuşlarına basılır

Sayfayı küçültmek için: Ctrl ve Eksi tuşlarına basılır

Yakınlaştırma düzeyini sıfırlama: Ctrl + 0 tuşlarına basılır

Ekranı büyütme işlemi nasıl yapılır?

Ekran boyutunu değiştirmek için 3 farklı yol vardır. Bunlar;

Ekranın tamamını büyütmek için CTRT+ Arama+ M tuşuna basın. Ardından ekranın sağ altında yer alan saati seçin ve Alt + Üst karakter+ S tuşuna basın. Daha sonra ayarlar kısmında “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın “erişebilirlik” kısmına bulunana özellikleri yönet tuşuna tıklayın. Ekranda karşınıza “Tam ekran büyütecini etkinleştir” yazan sayfa çıkacaktır. Burada “Tam ekran yakınlaştırma düzeyi” okunun aşağı doğru olan kısmına tıklayın.

Ekranı büyütmek için ise yine aynı işlemlerin ardından son kısımda yer alan büyütülen alanı değiştirmek için kullanılan imceli hareket ettirin ve istediğiniz seviyeye getirin.

Chrome ekran büyütme seviyesini değiştirmek veya hareket ettirmek nasıl yapılır?