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Chrome ekran büyütme ve küçültme işlemi

Chrome ekran boyutu değiştirme nasıl yapılır sorusu son günlerde internette en çok aratılan soruların başında geliyor. Ekran boyutu değiştirmenin birkaç farklı yolu bulunmaktadır.

05 Kasım 2020 Perşembe 16:06
Chrome ekran büyütme ve küçültme işlemi
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İntenet tarayıcılarının belki de en popüleri Google Chrome uygulamasıdır. Chrome uygulamasını kullanan kişiler uygulamayı kendi isteklerine göre değiştirebiliyor. Bu değişikliklerden biri de ekran boyutunun değiştirmektir. Ekranda yer alan öğeleri daha iyi görebilmek için ekran çözünürlüğünün değiştirilmesi istenebiliyor. Bunun yapmak için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

Chrome ekran büyütme ve küçültme işlemi nedir?

Ekran küçültme veya büyültme işlemi tarayıcı üzerinden yapılan aramalarda ekrandaki yazıları daha iyi görmek için yapılan işlemdir.

Chrome ekran boyutu değiştirme nasıl yapılır?


Ekran boyutunu değiştirmek için 3 farklı yol vardır. Bunlar;

  • Sayfayı büyütmek için: Ctrl ve Artı tuşlarına basılır
  • Sayfayı küçültmek için: Ctrl ve Eksi tuşlarına basılır
  • Yakınlaştırma düzeyini sıfırlama: Ctrl + 0 tuşlarına basılır

Ekranı büyütme işlemi nasıl yapılır?

Ekranın tamamını büyütmek için CTRT+ Arama+ M tuşuna basın. Ardından ekranın sağ altında yer alan saati seçin ve Alt + Üst karakter+ S tuşuna basın. Daha sonra ayarlar kısmında “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın “erişebilirlik” kısmına bulunana özellikleri yönet tuşuna tıklayın. Ekranda karşınıza “Tam ekran büyütecini etkinleştir” yazan sayfa çıkacaktır. Burada “Tam ekran yakınlaştırma düzeyi” okunun aşağı doğru olan kısmına tıklayın.

Ekranı büyütmek için ise yine aynı işlemlerin ardından son kısımda yer alan büyütülen alanı değiştirmek için kullanılan imceli hareket ettirin ve istediğiniz seviyeye getirin.

Chrome ekran büyütme seviyesini değiştirmek veya hareket ettirmek nasıl yapılır?

  • Büyütmeyi artırmak için: Ctrl + Alt + Parlaklığı artır tuşlarına basın. İsterseniz Ctrl + Alt tuşlarına basabilir ve sonra dokunmatik alanda iki parmağınızla yukarı kaydırılabilir.
  • Büyütmeyi azaltmak için: Ctrl + Alt + Parlaklığı azalt tuşlarına basın. Ayrıca Ctrl + Alt tuşlarına basabilir ve sonra, iki parmağınızla aşağı kaydırabilir.
  • Büyütülmüş görünümü hareket ettirmek için: İmlecinizi herhangi bir yönde hareket ettirin. Ekranınızda öğeden öğeye gitmek için Sekme tuşuna da basılabilir.


Son Güncelleme: 05.11.2020 16:06
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