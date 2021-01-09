İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...

CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi

CES 2021’in (Tüketici Elektroniği Fuarı) en iyi 8 akıllı telefonunun hangileri olduğu netlik kazandı. Dijital ortam üzerinde gerçekleştirilen fuar ilk defa online olarak düzenlendi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:06
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi
Takip Et:

Dünya genelinde en büyük teknoloji fuarı olarak adlandırılan CES (Consumer  Technology Association - Tüketici Elektroniği Fuarı) 2021 yılında pandemiden dolayı ilk kez online olarak düzenlendi. 

Bu sene dijital ortamda düzenlenen CES 2021'de onu aşkın yeni nesil teknoloji ürünleri piyasaya sunuldu.  

Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinde en iyi olanlara açıklık getirildi. Listenin içerisinde OnePlus 8 Pro birinci sırada yer almayı başardı.

OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak isimlendirdiği Mobil Cihazlar kategorisinde, ödülü kazanmaya hak kazanan akıllı telefonların tam listesi şu şekildedir:

LG Wing 

LG Velvet 5G 

TCL 10 5G UW 

Samsung Galaxy Z Flip 5G 

Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G 

Samsung Galaxy A51 5G 

OnePlus 8 Pro 

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CES2021AkıllıTelefon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?
Güncelleme sonrası Whatsapp düşüşe geçti! Türkiye'de öne çıkan uygulamalar hangileri oldu?
Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar
Zorunlu güncellemeyi kabul etmeyenler için WhatsApp'a karşı alternatif uygulamalar
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
Bilinmeyen numaranın kime ait olduğu nasıl öğrenilir?
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?
League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?
TikTok'tan flaş Türkiye kararı
TikTok'tan flaş Türkiye kararı

Popüler Haberler

Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
Acemi Anneler Melahat karakterini kim canlandırıyor? Deniz Gökçe Kayhan kimdir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit yaşı ve oynadığı diziler
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2020 Arabalı Vapur Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular Feribot Fiyatları Ücret Tarifesi
Temizlik Benim İşim 4 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Yasak Elma Nadir neden öldü? Hakan Karahan diziden neden ayrıldı?
Askerlik yeri belirlenen kişiler askerlik yerlerini nasıl öğrenebilir?
Bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları 10 Aralık Salı Banka kredi faiz oranları ve kredi kampanyaları
Bugün kimin maçı var? TV 10 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ocak 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kaç yaşında? nerelidir?
instagram takip ettiklerinin hepsini silme işlemi nasıl yapılır? 2021 Instagram takipçi silme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.