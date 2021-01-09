CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi

Dünya genelinde en büyük teknoloji fuarı olarak adlandırılan CES (Consumer Technology Association - Tüketici Elektroniği Fuarı) 2021 yılında pandemiden dolayı ilk kez online olarak düzenlendi.

Bu sene dijital ortamda düzenlenen CES 2021'de onu aşkın yeni nesil teknoloji ürünleri piyasaya sunuldu.

Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinde en iyi olanlara açıklık getirildi. Listenin içerisinde OnePlus 8 Pro birinci sırada yer almayı başardı.

OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak isimlendirdiği Mobil Cihazlar kategorisinde, ödülü kazanmaya hak kazanan akıllı telefonların tam listesi şu şekildedir:

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G UW

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro