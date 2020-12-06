Cepte ŞOK nedir, nasıl indirilir? Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma

Türkiye’de binlerce şubesi bulunan Şok marketler zinciri, Cepte Şok mobil uygulaması ile müşterilerine online alışveriş fırsatı sunuyor. Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız bugünlerde Cepte Şok sayesinde temassız alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

Cepte Şok uygulaması nasıl indirilir?

Cepte Şok uygulaması ile alışveriş nasıl yapılır?

Şok Market’in hızlı ve güvenilir alışveriş fırsatı sunduğu mobil uygulama Cepte Şok’u Google Play Store ve Apple Store’den indirebilirsiniz.

Cepte Şok ile alışveriş yapmak çok kolay, adresinizi sisteme tanımlatarak veya istediğiniz şube seçerek alacağınız ürünleri belirleyeceğiniz saatte ve tarihte “adrese teslim” veya “marketten gel al” şeklinde sahip olabilirsiniz.