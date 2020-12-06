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Cepte ŞOK nedir, nasıl indirilir? Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma

Şok Marketlerden online olarak alışveriş yapmak isteyenlerin merak ettiği Cepte Şok nasıl indirileceği ortaya çıktı. Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma işlemleri haberimizde.

06 Aralık 2020 Pazar 23:17
Cepte ŞOK nedir, nasıl indirilir? Cepte Şok indirme ve alışveriş yapma
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Türkiye’de binlerce şubesi bulunan Şok marketler zinciri, Cepte Şok mobil uygulaması ile müşterilerine online alışveriş fırsatı sunuyor. Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız bugünlerde Cepte Şok sayesinde temassız alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

Cepte Şok uygulaması nasıl indirilir?

Şok Market’in hızlı ve güvenilir alışveriş fırsatı sunduğu mobil uygulama Cepte Şok’u Google Play Store ve Apple Store’den indirebilirsiniz.

Cepte Şok uygulaması ile alışveriş nasıl yapılır?

Cepte Şok ile alışveriş yapmak çok kolay, adresinizi sisteme tanımlatarak veya istediğiniz şube seçerek alacağınız ürünleri belirleyeceğiniz saatte ve tarihte “adrese teslim” veya “marketten gel al” şeklinde sahip olabilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Şok MarketCepte şok
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