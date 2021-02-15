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Cep telefonum suya düştü ne yapmalıyım? Suya düşmüş telefonları kurtarmak için yöntemler

Başınıza gelebilecek en kötü olaylardan biri olan telefonunuzun suya düşmesi sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Telefonunuzun suya düşmesi ciddi hasarlar alabileceği gibi, bazı kullanışlı yöntemlerle de alınacak hasarları en az seviyeye indirebilmektedir. Peki cep telefonunuz suya düşerse ne yapmanız gerekecek.

15 Şubat 2021 Pazartesi 09:03
Cep telefonum suya düştü ne yapmalıyım? Suya düşmüş telefonları kurtarmak için yöntemler
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Suya düşen bir telefon için nasıl müdahale edilmeli şeklinde araştırmalar yapıyorsanız doğru yerdesiniz yazımızı okuyarak suya düşen cep telefonlarınızı en az hasar ile kurtarabilirsiniz…

Cep telefonum suya düştü ne yapmalıyım?

Cep telefonunuz ufak kazalar, dikkatsizlikler sonucu suya düşebiliyor. Ve emin olun sadece sizin değil hemen hemen herkesin başına böyle durumlar gelmektedir. Paniğe kapılmayın size söyleyeceklerinizi dikkatli yaparsanız telefonunuzu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefon suya düşünce ne yapabilirim sorularına şunlar önerilir;

Telefonu kapatmak

Telefonu bir havlu ile kurulamak

Telefonun tüm parçalarını ayırmak

Telefonu pamuk ve kulak temizleme çöpü ile temizlemek

Telefonda slika jel kullanmak

Telefonu pirinç ve vakumlu poşet ile kurutmak

Telefonu kapalı iken şarj etmek

Suya düşen telefonu kapatmak

Suya düşen telefonunuzu kapatarak oluşabilecek zararları önleyebilirsiniz. Çok vakit kaybetmeden telefonunuzu kapatmalısınız. Çalışan mekanizmalar da zarardan etkilenmesin diye yapılır bu işlem.

Suya düşen telefonu bir havlu ile kurulamak

Oluşabilecek zararları önlemek için kullanılan yöntemlerden olan biri de telefonu havlu ile kurulamaktır. Telefonunuzu sudan alır almaz yapmanız gereken temiz bir havlu ile dış tarafları kurulamaktır. 

Suya düşen telefonun tüm parçalarını ayırmak

Telefon daha fazla zarar görmesin diye parçalarından ayrılarak kuruması sağlanmalıdır. Bütün parçalar kuruduktan sonra tekrar telefonu birleştirilmesi öngörülür bunu yaparak telefonun içerisinde su kalmayacak ve bozulmadan engellemiş olacaksınız.

Suya düşen telefonu pamuk ve kulak temizleme çöpü ile temizlemek

Telefonunuz zarar görmemesi için yapılan yöntemlerden biri de pamuk ve kulak temizleme çöpü ile telefonu temizlemektir. Çünkü pamuk havludan daha iyi suyu emer. Aynı zamanda oluşan tozları da bu sayede temizlemiş olursunuz.

Suya düşen telefonda slika jel kullanmak

Slika jel de telefonunuza zarar gelmemesi için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Herkes tarafından bilinmeyen bu yöntem tüm suyu çekme özelliğine sahiptir. Slika jel nedir diye soracaksanız hepinizin günlük hayatta kullandığı kıyafetlerde, ayakkabı içerisinde çıkan paketlerdeki tozdur. Slike jel dolu bir kabın içerisine telefonunuzu koyarsanız telefonun nemini çekerek kullanışlı bir hal alacaktır. 

Suya düşen telefonu pirinç ve vakumlu poşet ile kurutmak

Sıkça kullanılan yöntemlerden ve bilindik bir yöntem olan pirinç ve vakumlu poşet telefondaki bütün nemi çekerek telefonun açılmasını sağlayacaktır. Bunun için yapmanız gerekenler vakumlu bir poşet içerisine pirinç koyarak telefonu içine atıp 24 saat bekletmeniz gerekiyor. Böylelikle telefon rahatlıkla açılacaktır. 

Suya düşen telefonu kapalı ile şarj etmek

Bilinen yöntemler arasında yer alan bir diğer yöntem ise suya düşen telefonu kapalı olarak şarj etmektir. Vakumlu poşet içerisinde bekletilen telefon kapalı şekilde şarja takılıp dolana kadar beklenilmelidir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 09:03
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Anahtar Kelimeler:
Suya Düşen TelefonYöntemşarjZarar
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