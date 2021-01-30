Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri

Cep telefonlarından yönlendirme nasıl yapılır? Vodafone, Avea ve ya Türk Telekom hatları yani ev hatları için de yönlendirme yapmak mümkün.İsteyenler numaralarını faturalı ve ya faturasız hatlara yönlendirebiliyorlar. İşte o yöntemden bazıları.

Telefonunuzun aram bölümüne **61*05453466563(numara)* şeklinde numarayı girerek aramanız gerekmektedir.

Diğer yönlendirme seçenekleri

Telefonunuzun arama bölümüne **62*054333333# şeklinde numarayı girerek aramanız gerekmektedir. Ya da **6705433333333# şeklinde **67 ve sonra numara # şeklinde olmalıdır. Ya da **2105433333333# şeklinde **21’den sonra numara # şeklinde olmalıdır.

Bu sayede meşgulken veya telefonunuz çekmiyorken başka bir numaraya yönlendirme yapabilirsiniz.

Arama yönlendirme ücret bedeli ne kadar ?

2,5 ve 3 tl şeklinde ücretlendirmesi vardır.

Arama yönlendirmeyi sesli mesaja yönlendirmek

Kullanmış olduğunuz operatörün sitesine giriş yaparak bunu yapmak mümkün. Yapmanız sayfadaki gereken en alt bölümdeki işlem merkezi bölümünü bulup ordan Ayarlarım’a ordan da Çağrı Merkezim kısmına ve o bölümdeki Cevap vermediğimde ya da bana ulaşılamadığında sesli mesaj bırakabilirsin’ seçeneğini açık hale getirin.

