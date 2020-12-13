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CD Projekt Red yönetimi Cyberpunk 2077'deki hataların sorumluluğunu üstlendi!

Senelerdir binlerce oyunsever tarafından merakla beklenen Cyberpunk 2077, çıktığı günden itibaren kapsamındaki barındırdığı hatalar ile tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak uzun bir süredir oynanması için gün sayılan oyundaki hataların sorumluluğunun yapımcı firma CD Projekt Red tarafından üstlenildiği açıklandı...

13 Aralık 2020 Pazar 22:54
CD Projekt Red yönetimi Cyberpunk 2077'deki hataların sorumluluğunu üstlendi!
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10 Aralık tarihinde ilk defa oyuncularıyla buluşan ve uzun zamandır merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyunuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Seneler önce duyurusu yapılan ve geçtiğimiz seneden itibaren de tanıtım videoları yayınlanmaya başlayan Cyberpunk 2077 için oyuncu dünyası ikiye bölündü. Bir grup oyunun son derece iyi olduğunu savunurken bir grup ise beklentilerinin altında kaldığını ifade ettiler.

 

Yapımcı firma yönetiminden beklenen açıklama geldi

Oyuncular arasında Cyberpunk 2077 ile ilgili tartışmaların yaşandığı sırada oyunun yapımcı firması olan CD Projekt’ten önemli bir açıklama geldi. Çıktığı günden sonra pek çok oyuncu tarafından birbirinden farklı hataların görülmesi sonrasında CD Projekt yönetim ekibi bu hataların sorumluluğunu üstlendi. Diğer yandan Bloomberg’in geçen gün yayınladığı rapora bakıldığında CD Projekt yönetim ekibinin, oyunda birçok hata olmasına karşın oyunun geliştirici takımına ekstra ödeme yapılacağı görülüyor.

Oyunların piyasaya çıkması ardından aldığı puanlar ver oyuncuların geri dönüşlerine göre, geliştirme ekiplerinde çalışan personellere ekstra ödemeler yapılmaktadır. Ancak Cyberpunk 2077 kapsamında pek çok oyuncunun hatalardan dolayı şikayetçi olmasına rağmen CD Projekt’in geliştirici ekibine ekstra ödeme yapılacağı öğrenildi. Buna bağlı olarak yönetim ekibinin oyunun erken çıkarılmasına ısrarcı olduğu ve oyundaki hataların farkında olarak oyunun çıkışına izin verdikleri varsayımı ortaya konuldu. Böyle bir durumda geliştirici ekibin kusuru olmadığı düşünüldüğünden ekibe ekstra ödemelerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Aynı zamanda oyundaki hataların giderilmesine yönelik yamanın da yayınlandığı ifade edildi.

Oyun ilk günden kâra geçti

Elde edilen bilgilere göre CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’yi satışa çıkardığı ilk günden itibaren yaptığı yatırımın karşılığını aldı, hatta kâra bile geçti.



Son Güncelleme: 13.12.2020 22:54
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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077CyberpunkCD Projekt Red
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