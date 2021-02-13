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Caviar’ın iPhone 12 Pro modelleri duyuruldu

Dünyaca ünlü Caviar, bu sene çıkaracağı binlerce dolarlık iPhone 12 Pro serisini gözler önüne serdi. iPhone’ları dünyada nadir bulunan taşlarla ve altınla kaplamasıyla ünlü olan Caviar, bu sene de tasarımlarıyla herkesi etkiledi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:54
Caviar’ın iPhone 12 Pro modelleri duyuruldu
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iPhone 12 Pro için özel olarak tasarladığı altın kaplama telefon modellerini tanıtan Caviar, tüm dünyayı tekrar hayrete düşürdü. Etkileyici tasarımlarıyla göz kamaştıran Caviar iPhone 12 Pro için Warrior serisini tanıttı. Caviar ilham kaynağının Çin, Toltec, Zulu gibi birçok eski uygarlık olduğunu açıkladı. Telefonların fiyatı ise her zaman olduğu gibi dudak uçuklattı.

Caviar’ın Eski Han dönemlerinden esinlendiğini dile getirdiği 24 karat altın telefon toplam 44 bin 720 dolar değerinde. Telefonun ful altından yapılmasının yanı sıra üzerinde yakut gibi birçok değerli taş bulunmakta. Birçok farklı modelinin çıkacağı iddia edilen Caviar’ın iPhone 12 Pro serisi dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Şimdiden birçok kişinin telefonu sipariş ettiği söyleniyor.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 15:54
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Anahtar Kelimeler:
CaviarWarriorIPhone 12 ProApple
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