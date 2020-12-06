CarrefourSa Online Market nedir, nasıl indirilir? CarrefourSa Online Market indirme ve alışveriş yapma

CarrefourSa Online Market Uygulaması Nasıl Kullanılır? CarrefourSa Online market Uygulaması Nereden İndirilir? CarrefourSa Online Market İle Alışveriş Nasıl Yapılır?

CarrefourSa ilk mağazasını 15 Haziran 1963’te Fransa’da açmıştır. Günümüzde tam 30 ülkede, Avrupa’da 1 numaralı perakende zinciri olan CarrefourSa, Türkiye’de ucuz fiyat politikası, sağlığa vermiş olduğu önem, hijyen, yapmış olduğu yatırımlar ve ihracatla moden perakendeciliğin temellerini oluşturuyor. CarrefourSa da koronavirüs salgınından dolayı online alışveriş hizmetine geçmiş olan marketler içinde yer almaktadır. CarrefourSa da aranılan her ürünü tek tık ile alabilir ve güvenli bir şekilde evinize sipariş edebilirsiniz.

CarrefourSa da konavirüs salgını süresince müşterilerine sanal alışveriş yapma imkanı sunmuştur. CarrefourSa hayata geçirmiş olduğu CarrefourSa Online Market Mobil Uygulaması ile bütün kaliteli ürünler ucuz ve kolay bir şekilde vatandaşlara ulaştırmaktadır.

CarrefourSa kalitesini yapmış olduğu bu uygulama ile müşterilerin cebine giriyor. Her ürünün en tazesi ve en güzelini seçen Carrefoursa.com personeli özel soğutmalı araçlarıyla en hassas ürünleri bile büyük bir özenle müşterilerinin kapılarına kadar getiriyor. Özel kargo imkanıyla CarrefourSA kalitesi ve uygun fiyat avantajlarından bütün Türkiye yararlanabilecek. İntenette ya da televizyonda reklamı olan uygun fiyatlı çamaşır makinesi nerede olursanız olun kapınıza kadar CarrefourSa getiriyor. Bugün Gelsin seçeneğiyle müşterilerin acil ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde getiren CarrefourSA.com ile yemekleriniz ocakta yarım kalmıyor, bebeğiniz sevdiği mamasını tam saatinde yiyor! Ödemelerinizi güvenle ister online, ister kapıda nakit veya kredi kredi ile yapın. Kargo hizmetimiz anlaşmalı kargomuzun ulaşabildiği Türkiye’deki noktalar ile sınırlıdır. Bugün Gelsin ile şimdilik İstanbul’un belirli bölgelerinde hizmet vermekteyiz. Sunduğumuz ödeme şekilleri bölge veya servisler doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir.