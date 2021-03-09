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Canon EOS M50 Mark II fiyatı ve özellikleri

Canon EOS M50 Mark II 'yi piyasa süren Canon şirketi, güncellenmiş Canon modeli ile kullanıcılara küçük özellikleri iyileştirilmiş bir kamera sunuyor. İşte Canon EOS M50 Mark II modelinin özelikleri ve fiyatlandırması ile ilgili detaylar...

09 Mart 2021 Salı 20:56
Canon EOS M50 Mark II fiyatı ve özellikleri
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Fotoğraf makinelerinin dev isimlerinden olan Canon, iki sene önce EOS M50 aynasız fotoğraf makinesi satışa çıkardı. Şirket şimdi ise iki yıllık model olan Canon EOS M50 Mark II adıyla yenir güncelleme ürün tanıttı. Yeni cihazdaki güncellemeler, iki yaşında olan bir gövde için küçük olsa da büyük ölçüde iki önemli konuya odaklanmaktadır.

Canon EOS M50 Mark II teknik özellikleri

Güncelelemelerle birlikte gelen değişiklikler birisi fotoğraflar ve videolar için göz takibi ile otomatik odaklama sistemidir. Bu özellik ile Dual Pixel otomatik odaklama ile nesneleri takip etmesine ve eski modele göre odak noktasını izlemede daha başarılı bir şekilde kitlenmesini sağlamaktadır. Küçük güncellemelerle birlikte sunulan EOS M50 Mark II modeli, fotoğrafseverler için iyi bir seçenek olacaktır.

Bir başka dikkat çeken özelliği ise dikey olarak video kaydetme olanağıdır. Bu yenilik pek çok kişiye garip görünse de özellikle sosyal medya kullanan kişiler için bu öellik iyi bir seçenek sunuyor. İnstagram, Snapchat ve Tiktok gibi platformlara sahip kişiler videolarını ve fotoğraflarını daha kaliteli bir şekilde üreterek profosonellşiğe yönelebiliyorlar.

Özellikle sosyla medya için fotoğraf hazırlayan fotoğrafçılar için iyi bir kolaylık sağlıyor. Artık daha kaliteli bir şekilde video hazırlamalarına ve bunu gerçekleştiriken daha kolay bir şekilde yapmalarına imkan tanıyor.

Çok bir özellik barındırmıyor desek de Canon'un bu yeni güncellenmiş modelinde başka bir özellik olarak bir video kayıt düğmesi ve videolar için otomatik zamanlayıcı imkanı sunuyor. Yine başka bir özellik olarak da Conon'un Eos Webcam Utility yazılımıyla HDMI çıkışı üzerinden bir web kamerası şeklinde kullanmanıza olanak sağlıyor. Son bir özellik olarak da kamera üzerinde dahil olan Youtube'a bağlanma seçeneği ile Youtube canlı yayını yapabiliyorsunuz.

Bunun yanında orijinal EOS M50'nin satışa sürülmesinden bu yana çok fazla doğal ma kullanılmamış Canon EF-M yuvasıyla aynı 24,1 MP AOS-C sensörüne sahip oluyorsunuz. Aynı zamansa 202 yılıiçin kamera oldukça sınırlı video özelliklerine sahiptir. Kameranın en yüksek kayıt seçeneği sadece kontrast tabanlı otomatik odaklanma ve 1.5x kırpma ile 24 fps'de 4K'dır. Eğer Dual Pixel odaklanmaı ve daha fazla kare hızlarını istiyorsanız, 1080p'de çekim yapmalısınız.

Canon EOS M50 Mark II fiyatı

Yeni güncellenmiş Canon EOS M50 MARK II model kameranın yalnızca gövde fiyatı 600 ABD Doları olarak satılıyor. Bunun yanında EF-M 15-45 mm f3.5-6.5 kit lensiyle 700 ABD Doları olarak fiyatlandırılıyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:56
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CanonEosKamera
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