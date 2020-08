Call of Duty serisinin yeni oyunu geliyor. Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan Call of Duty yeni bir oyun çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin son oyunu olan Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Oyun severler Call of Duty: Black Ops Cold War oyununu merak ediyor.

Oyunun yapımcısı olan Activision, oyunla ilgili ilk tanıtım fragmanını YouTube hesabı üzerinden duyurdu. Alınan dedikodulara göre bu oyun soğuk savaş dönemini ele alacak. Oyunun ismi de Call of Duty: Black Ops Cold War olacak. Soğuk savaşın Amerika ve Rusya arasında olduğunu varsayarsak oyunun büyük bir keyifle oynanacağını tahmin edebiliyoruz. Oyunun 26 Ağustos’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.